Eigentlich sollte der Schauspieler Walton Goggins wegen des Staffelfinales von «The White Lotus» in aller Munde sein. Stattdessen diskutiert das Internet über seine Haare – oder genauer gesagt über seine Geheimratsecken. Macht er mit diesen Jude Law ernste Konkurrenz?

1/5 Ein Beitrag auf X hat eine Diskussion um Walton Goggins' rückläufigen Haaransatz ausgelöst. Foto: IMAGO/Cover-Images

Darum gehts Ein X-Post über Walton Goggins' Geheimratsecken löst Diskussion aus

Fans debattieren über attraktivste Geheimratsecken zwischen Walton Goggins und Jude Law

Letzte Folge der dritten Staffel von «The White Lotus» am 8. April auf Sky verfügbar

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

In den USA wurde die letzte Episode der dritten Staffel von «The White Lotus» bereits ausgestrahlt. Am 8. April wird das grosse Finale dann auch in der Schweiz zu sehen sein. Auf X sorgt neben der Erfolgsserie, aber auch einer der Schauspieler gerade für Gesprächsstoff – und zwar Walton Goggins (53). Allerdings nicht etwa wegen der Taten seiner Serien-Figur Rick Hatchett, sondern aufgrund seiner zurückweichenden Haarlinie – oder wie sie auch genannt wird: den Geheimratsecken.

Das Battle der Geheimratsecken

Ein Beitrag auf X hat eine haarige Diskussion ausgelöst. «Jude Law hat sein ganzes Erwachsenenleben lang versucht, Geheimratsecken heiss zu machen, nur damit sich Walton Goggins mit seinem Südstaatencharme und seinen grossen Zähnen die Krone nehmen kann. Das Spiel ist so kalt», schrieb eine Person auf der Plattform. Der Beitrag hat mittlerweile rund 47'000 Likes.

Unter dem Post haben sich daraufhin zwei Lager gebildet: jene, die Goggins unterstützen, und jene, die nach wie vor der Meinung sind, Jude Law (52) stünden die Geheimratsecken besser. Eine Person aus dem Law-Lager kommentierte den Beitrag mit: «Unterschiedliche Spiele. Jude Law sieht so gut aus, dass keiner Frau die zurückweichende Haarlinie jemals aufgefallen ist.» Jemand Weiteres verteidigt den britischen Schauspieler und schrieb: «Jude Law ist buchstäblich seit den 1990ern der Traum jeder Frau. Was soll das?»

Vom Goggins-Lager erhält der Beitrag vor allem Zustimmung. Eine Person kommentierte: «Jude Laws Geheimratskammern sehen immer noch aus, als würden sie es abstreiten wollen. Walton Goggins trägt sie mit Stolz.» Laws «Arbeit» wird aber auch gewürdigt. «Jude Law ist gerannt, damit Goggins fliegen kann», lautet ein Kommentar.

Andere können die Diskussion allerdings nicht nachvollziehen. «Sie sehen beide gut aus. Warum muss alles immer ein Wettbewerb sein? Regt euch ab», schrieb eine Person. Jemand anderes fragte: «Warum bringen wir zwei wunderschöne ‹Queens› mit Geheimratsecken gegeneinander auf?»

Wohin geht es als Nächstes?

Fans von «The White Lotus» können am 8. April noch einmal in den Genuss von Goggins' Schauspielkünsten (und seinen Geheimratsecken) kommen. Die achte und somit letzte Folge der dritten Staffel wird auf Sky erhältlich sein.

https://youtu.be/wHlP6zxNPmw

Für alle, die sich jetzt schon nach neuen Folgen sehnen, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist: Es wird eine vierte Staffel der HBO-Serie geben. Diese wurde bereits im Januar angekündigt. Was weniger positiv ist: Informationen zur neuen Staffel sind ein Buch mit sieben Siegeln. Weder ist bekannt, wann mit der vierten Staffel gerechnet werden kann, noch haben die Produzenten einen Schauplatz preisgegeben.

Eine Location, die aber eher weniger infrage kommen dürfte: ein Skiresort in der Schweiz. Der Grund dafür ist Mike White (54), der Schöpfer von «The White Lotus». Im Podcast von Bill Simmons (55) sagte der Produzent David Bernad: «Ich bin mir sicher, dass wir nie eine Staffel in der Kälte drehen werden. Mike ist nicht dafür. Er ist ein kalifornischer Typ. Er ist nicht für die Kälte gemacht. Sag niemals nie, aber es würde mich überraschen.»