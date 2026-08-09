Die GaultMillau Garden Party in Bad Ragaz SG wartete mit verschiedenen Überraschungen auf: Tanja Grandits verzückte ihre Fans mit Rindstatar, neu gab es einen «Asian Corner» mit edlem Thunfisch und Popsänger Marc Sway unterhielt mit einem Privatkonzert am Hotelpool.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 21 Starchefs mit 347 GaultMillau-Punkten verwöhnten die Garden-Party-Gäste in Bad Ragaz

Neu gab es einen «Asian Corner» mit edlem Thunfisch, Tanja Grandits servierte Rindstatar

Marc Sway spielte ein Konzert und Sven Epiney moderierte

Jean-Claude Galli Redaktor People

Es ist das hochkarätigste Gartenfest der Schweiz: Nirgends ist das Line-up exquisiter und die Dichte an Starchefs höher als an der GaultMillau Garden Party im Grand Resort Bad Ragaz im Kanton St. Gallen. Die 21 Spitzenköchinnen und -köche vereinen nicht weniger als 347 GaultMillau-Punkte. «Viele mussten auf nächstes Jahr vertröstet werden», wie GaultMillau-Chefredaktor und Gastgeber Urs Heller (73) sagt. «Kein Wunder, waren die 500 Tickets innert weniger Minuten ausverkauft.»

Gleich sechs 19-Punktechefs – das Punkte-Maximum, das in der Schweiz vergeben wird – sind heuer dabei: Tanja Grandits (56, Basel), Andreas Caminada (49) und Marcel Skibba (40, beide Fürstenau GR), Heiko Nieder (54, Zürich), Philippe Chevrier (65, Satigny GE) und Marco Campanella (34, Ascona TI).

News von Grandits und aus Asien

Grandits' Gerichte erkennt man normalerweise als monochrom und durch ihren vegetarischen Charakter. Diesmal überrascht sie mit der Farbe Knallrot und einem Rindstatar, das ihre junge Brigade als Gericht für Bad Ragaz vorgeschlagen hat.

«Mir macht diese Party grossen Spass. Die Gäste sind richtige Foodies und stellen interessante Fragen. Ich unterhalte mich gerne mit ihnen. Auch meine Köche freuen sich das ganze Jahr auf diesen Event. Am liebsten möchten immer alle mitkommen», so Grandits.

Und es gibt dieses Jahr noch mehr Überraschungen. Denn auch der seit 2018 bestehende Anlass unterliegt bis zu einem gewissen Grad dem Zeitgeist. Neu an der Party ist der «Asian Corner». Bürgenstock-Culinary-Director Mike Wehrle (50) bestellt in Spanien einen 140 Kilo (!) schweren Bluefin Tuna, seine Japanese-Chefin Janet Lopez zerlegt ihn mit sieben Messern und einem Hammer und bringt das Otoro-Teil an die Party: Das Resultat ist Tataki mit raffiniertem Koriander-Dressing.

«Widder»-Chef Stefan Heilemann (44) und Miguel Marques (29), sein Koch im «Soï 28», servieren asiatisches Streetfood der exklusiven Art: «Suckling Pig». «Zwanzig Schweinchen à sechs Kilo werden gedämpft, knusprig gegart und als ‹Thai Taco› mit scharfer Sauce serviert», schwärmt Heilemann.

Sway heizt am Pool ein

Für die Ohren gibt es in Bad Ragaz ebenfalls einen Leckerbissen: Marc Sway (47) begeistert mit einem Konzert am Hotelpool, wo Moderator Sven Epiney (54) auch alle Protagonistinnen und Protagonisten der Party vorstellt.

Abgerundet wird das Angebot von den besten Schweizer Winzern und Food-Produzenten. Publikumsliebling ist der als «Eigenbrötler» bekannte Luzerner Bäcker Daniel Amrein (63) mit markantem Bart.

Und auch unter den Gästen sind prominente Gesichter wie Coop-CEO Philipp Wyss (60), Franco Knie (71), Unternehmer Thomas Schmidheiny (80) oder alt Bundesrätin Doris Leuthard (63) auszumachen. Urs Hellers Bilanz: «Köche glücklich, Gäste glücklich, GaultMillau glücklich.»