Darum sind Black Sea Dahu gerade so angesagt

1/12 Das sind Black Sea Dahu: Die Band besteht aus Janine Cathrein als Singer-Songwriterin, ihrer Schwester Vera, Pascal am Bass und Gitarre, Ramon am Klavier und Schlagzeuger Alon Ben.

Zuerst war das Wort – dann der Gitarrenklang und zuletzt die Melodie: Die Geschichte nahm ihren Anfang, als Janine Cathrein (31) in der Pfadi zum ersten Mal an einer Gitarre zupfte und beschloss, ihre selbst verfassten Geschichten und Gedichte in die Welt der Musik zu überführen. In diesen Genuss kommt heute Samstag beispielsweise das Publikum an Open Air St. Gallen, wo die Zürcherinnen um 18.45 Uhr zu bester Zeit aufspielen werden.

Jahre später brauchte Cathrein für eine Gymnasiumsabschluss-Prüfung eine Band, um ihre selbst komponierten Lieder aufzuführen. Daraus entstand 2012 dank der Unterstützung ihrer Schwester Vera und drei weiteren Musikern die Band Josh und ein Album. Seit einem Neuanfang in 2018 sind sie in unterschiedlichen Konstellationen als Indie-Folkband Black Sea Dahu unterwegs und beeindrucken mit ihren Alben «White Creatures» und «I Am My Mother» auch über die Landesgrenze hinweg.

«Manchmal überlebe ich gerade knapp meine Gedanken, darüber schreibe ich»

Die Band rund um Janine Cathrein besteht aktuell aus vier weiteren leidenschaftlichen Musiker und Musikerinnen – alle mit ihren eigenen Hintergründen und Einflüssen. Das führt zu berührenden und unvorhersehbaren Gesängen und Klängen, die verschiedene Genres überschreiten. Dabei prägt Cathreins dunkle, warme Stimme, die von Instrumenten wie Bass, Gitarre, Klavier und Schlagzeug begleitet wird, die Musik.

Die kraftvolle Atmosphäre, die die Zuhörer in teils ferne Welten führt, sucht hierzulande ihresgleichen. Die Texte sind aus Cathreins Leben gegriffen. Es sind Geschichten über Liebe, Beziehungen, gesellschaftliche Herausforderungen und «den Schmerz und die Schönheit am Leben zu sein», erklärt sie gegenüber Blick.

«Wir schätzen unsere Wurzeln in der Pfadi sehr»

Da mehrere Mitglieder von Black Sea Dahu Pfadis sind, wird die Band oftmals liebevoll als Pfadiband bezeichnet. Das sehe sie «als Ehre», betont Cathrein, und fügt an: «Die Pfadi bleibt ein wichtiger Teil unserer Geschichte und unseres Herzens», da «die Werte und Erfahrungen aus dieser Zeit» sie stark geprägt hätten. Jedoch möchte sie nicht darauf reduziert werden.

Sie fügt eine lustige Anekdote an: Cathrein erinnert sich daran, wie sie bei ihrer Pfaditaufe auf den Namen Spirou – weil sie als Kind «abenteuerlustig, mutig und schlau» war – mit verbundenen Augen in einen angeblich mit Schnecken gefüllten Topf gestellt wurde. Es waren jedoch nur gekochte Hörnli.

Die Musikbranche hat auch ihre Schattenseiten

Da sich die Band mit Herausforderungen wie niedrigen Streaming-Einnahmen, der ständigen Veränderung der Industrie, sowie mit dem Druck relevant zu bleiben und der Unterrepräsentation von Frauen und anderen Minderheiten konfrontiert sieht, ist Cathrein der Kontakt zu ihren Fans unglaublich wichtig. «Der direkte Austausch nach unseren Konzerten ist fest in unserem Programm verankert», betont die Zürcherin. So schätzt die Band sowohl die Energie grosser Festivals und Touren als auch die Intimität kleinerer Auftritte.

Am 16. August steht die Veröffentlichung ihres Live-Albums an. Ausserdem plant die Band dieses Jahr eine Tour im Ausland, während sie parallel an einem neuen Album arbeitet.