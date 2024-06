Das Open Air St. Gallen gab heute seinen Startschuss und die Feierwütigen zog es in die Ostschweiz. Doch wie so oft stellt sich die Frage: Wie wird das Wetter für die nächsten Tage? Meteorologe Michael Eichmann von Meteonews gibt seine Prognose ab.

Silja Anders

Heute startete das OpenAir St. Gallen. Tausende Festival-Begeisterte strömten in die Ostschweiz, um Bands wie The Chainsmokers, The Hives oder Sportfreunde Stiller hautnah zu erleben.



Doch können die Besucherinnen und Besucher auf trockenes Wetter hoffen? Oder wird ihnen der Spass verregnet? Wir haben mit Meteonews.ch gesprochen. Kommt man heute noch trocken davon? «In der gesamten Ostschweiz kommt es heute immer wieder zu Schauern», erklärt Michael Eichmann von Meteonews. Einen anhaltenden Regen müssen die Besucher und Besucherinnen des Festivals jedoch nicht befürchten. Stattdessen kann es aber auch zu Blitz und Donner kommen. «Das Konzert findet also nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Himmel statt», sagt der Experte. Zeitlich sei es jedoch schwer einzuschätzen, weil die Regenzellen, die über St. Gallen ziehen, so klein sind, dass sie nicht auf den Quadratmeter genau festzustellen sind.



Regenzellen können sich auch spontan bilden, daher kann es im Laufe des Nachmittags immer wieder nass werden. In der Nacht prognostiziert Eichmann jedoch, dass es trocken bleiben sollte.

Freitag wird es heiss, mit Chance auf Gewitter

Der Freitag sieht ähnlich aus wie heute. Es kann immer wieder zu Bildung von Quellwolken und spontanen Regenschauern kommen. Am Vormittag sollte es grösstenteils trocken bleiben, am Nachmittag ist das Risiko für Platzregen erhöht. Es bleibe zwar warm, aber bestehe eine Anfälligkeit für Gewitter.

Am Samstag muss man viel trinken

Der Samstag wird dafür heiss und sonnig. «Die feuchte und vor allem auch heisse Luft am Freitag und Samstag führt dazu, dass man trotzdem schwitzen wird. Daher sollte man viel trinken – Wasser, nicht nur Bier!», mahnt der Experte. Am Abend gibt es Potenzial für eine Störungszone, doch bis dahin hat das Open Air St. Gallen am Samstag Chancen, trocken zu bleiben.

Am Sonntag kommt dann eine Kaltfront und Wolken werden am Himmel dominieren, heisst es von Meteonews. Vormittags wird es nass, am Nachmittag und Abend jedoch dann voraussichtlich trocken.

Wer das Zelt noch nicht aufgestellt hat, sollte am heutigen Donnerstag eine trockene Phase abpassen. Morgen und Samstag wären dann gute Zeitpunkte, um sich einzurichten.