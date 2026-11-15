Eine Bild-Biographie, eine Fotoausstellung – und gar eine ganze Wohnsiedlung mit ihrem Namen: Die Schweizer TV-Legende scheint zu ihrem 40. Todestag wiederbelebt zu werden. Weil Heidi Abel (1929–1986) wirklich einzigartig war.

Darum gehts Zum 40. Todestag wird TV-Ikone Heidi Abel breit gewürdigt

Ihr Tod 1986 brachte dem Schweizer TV eine Schweigeminute

Buch, Schau und über 100 Zürcher Alterswohnungen ehren sie

Leo Lüthy

Das gabs vorher noch nie und kommt auch nie wieder: Als Heidi Abel am 23. Dezember 1986 im Alter von 57 Jahren starb, war in den Schweizer TV-Stuben plötzlich alles schwarz und still. Der nationale TV-Sender zelebrierte im Vorabendprogramm eine Schweige­minute. Eine totale Sendepause. Es war ein Zeichen der kollektiven Trauer – und bis heute ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Schweizer Fernsehens. Die damalige «Schweiz aktuell»-Moderatorin Helen Issler (80) verkündete vorgängig: «Guten Abend miteinander, in der letzten Sendung vor Weihnachten müssen wir mit einer traurigen Meldung zu Ihnen kommen. Mit einer, die wir selber fast nicht ­fassen können. Heute Morgen ist ­unsere liebe Kollegin Heidi Abel gestorben. Die heimtückische Krankheit war also doch stärker als Heidis grosse Lebenskraft und Lebensfreude.»

In wenigen Wochen jährt sich der Todes­tag von Heidi Abel zum 40. Mal. Und ­wieder werden ein paar Geheimnisse aus ihrem bewegten und engagierten Leben publik. Diesmal in einem dicken Bildband mit dem Namen «Heidi Abel: Ansage und Engagement» (Christoph Merian Verlag, 39 Franken).

Exklusive Heidi-Abel-Bilder

Das Buch zoomt nahe an die damals prominenteste TV-Frau heran. Die meisten der rund 430 Fotos sind bislang unveröffentlichte Bilder und Dokumentationen aus dem Archiv von Eric Bachmann (†), dem Hof-Fotografen von SRF. Er begleitete das TV-Idol über drei Jahrzehnte lang im Studio, im Schminkraum, an Mode­schauen und dokumentierte auch an Privat-­Feten in ihrem Haus in Lützelsee ZH. Die visuelle Biographie, die von Dominik Bachmann, Nachlassverwalter Archiv Eric Bachmann, und Buchproduzentin Mirjam Fischer initiiert und herausgegeben wird, zeichnet ­minutiös die einzigartige Karriere der TV-Ikone nach. Zur Sprache kommen Heidi Abels Kampf für die Tiere und die Umwelt aber auch ihr ganz eigener Kampf mit ­ihrer «Unsicherheit als ständiger Begleiterin». Man erfährt, was sich hinter dem Dauer­lächeln der TV-Lady verbirgt: «Ich war als TV-Ansagerin ein Stück Dekoration. Was hätte man einer Frau denn anderes ­zugetraut», fragte Abel in einem Interview.

Das Stadtmuseum Aarau zeigt ab dem 20. November zudem eine Ausstellung ­unter dem Titel «Heidi Abel TV-Star der ersten Stunde». Zu sehen sind unbe­kannte Abel-Bilder aus dem Ringier-Bildarchiv und ebenfalls von Eric Bachmann.

Und noch mehr Abel-Mania: Bald wird es in Zürich auch eine Wohnsiedlung mit dem Namen Heidi Abel geben. Auf einem Grundstück am Ende des Heidi-Abel-Wegs in Leutschenbach, ganz in der Nähe der SRF-Studios, werden über 100 Alterswohnungen gebaut. Sie sollen Ende 2028 bezugsbereit sein. Es scheint, als wäre ­Heidi Abel tatsächlich unsterblich geworden. Sie, die den Rummel um ihre Person eigentlich gar nie mochte.