Für Muscialstar Fabienne Louves (39) geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Sie spielt in der Verfilmung von «Ewigi Liebi» mit. In ihrer ersten Filmrolle verkörpert sie eine zaubernde Sanitärin, die ein älteres Liebespaar in die Vergangenheit reisen lässt.

1/7 Klappe, die erste! Musicalstar Fabienne Louves stand für die Verfilmung des Kultmusicals «Ewigi Liebi» erstmals als Schauspielerin vor der Kamera. Foto: Zodiac Pictures/ Tom Traber

Darum gehts Fabienne Louves spielt in der Verfilmung von «Ewigi Liebi» mit

Louves wagt Schritt vor die Kamera und erfüllt sich ihren Schauspieltraum

Premiere des Films fällt auf den 12. Februar 2026, zwei Tage vor dem Valentinstag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

Eine ganz spezielle Premiere: In der Verfilmung des Kultmusicals «Ewigi Liebi» steht Fabienne Louves (39) erstmals als Schauspielerin vor der Kamera. «Es war schon immer mein Traum, in einem Film mitzuspielen», sagt die Luzerner Sängerin und Musicaldarstellerin zu Blick. «Als ich die Zusage bekam, hatte ich Tränen in den Augen.»

Im Rampenlicht zu stehen, ist sich die «Music Star»-Gewinnerin von 2007 gewohnt – doch das Kino ist Neuland. In der Verfilmung von «Ewigi Liebi» spielt die Luzernerin eine kleine, aber zentrale Nebenrolle. «Ich bin eine zaubernde Sanitärin, die es einem älteren Liebespaar ermöglicht, in die Vergangenheit zurückzureisen. Ich bin quasi Amor und Venus in einem», sagt Louves lachend.

«Vor der Kamera ist alles leiser und feiner»

Gerade die Unterschiede zwischen Theater und Film haben Louves bei den Dreharbeiten fasziniert. «Auf der Bühne sendet man gross, bis in die letzte Reihe. Vor der Kamera ist alles leiser und feiner. Ein Gedanke, eine Geste, die die Kamera einfängt, reichen. Diese Intensität hat mich begeistert.»

Am Set des Schweizer Films traf sie auf bekannte Gesichter: Der Berner Popstar Luca Hänni (30) hat in der Rolle des jungen Daneli seine erste Spielfilm-Hauptrolle. Newcomerin Elena Flury (27) spielt die junge Heidi. Susanne Kunz (46) und Pasquale Aleardi (54) übernehmen die erwachsenen Figuren. «Meine Szene hatte ich mit Susanne Kunz – sie war wunderbar. Und auch die anderen machen das grossartig», schwärmt Louves. Sie selbst singt in der Musicalverfilmung nicht, sondern bleibt ganz Schauspielerin. «Ich konnte eine neue, ganz andere Seite von mir zeigen, das war auch spannend.»

Neue Projekte in Planung

Kein Zweifel: Louves ist auf den Geschmack gekommen, ihre erste Filmrolle dürfte nicht ihre letzte bleiben. «Neue Projekte sind bereits in Sicht, aber es ist noch nichts spruchreif», sagt sie. Immerhin hat es die 39-Jährige bereits ins Dossier der renommierten Castingdirektorin Corinna Glaus (68) geschafft. «Vielleicht denkt man an mich, wenn es eine Rolle gibt, die zu mir passt.»

Der neue Karriereschritt kommt für Fabienne Louves zur richtigen Zeit. Nach einer überstandenen Krebserkrankung und Chemotherapie will sie ihre Energie bewusst einsetzen. «Es geht mir gut, aber ich achte auf meine Ressourcen. Ich mache nur noch Dinge, die mir guttun. Und diese Filmrolle war genau so etwas.»

Am 12. Februar 2026 kommt «Ewigi Liebi» in die Schweizer Kinos – zwei Tage vor dem Valentinstag. Ein nahezu perfektes Timing für einen Film über die Liebe, und auch für Fabienne Louves hat das Datum Symbolkraft. «Meine erste Filmpremiere werde ich so richtig zelebrieren», sagt sie. «Mit Freunden und meinem Partner Luca.»