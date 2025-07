1/8 Fabienne Louves geniesst aktuell das Dolcefarniente auf Sardinien: «Mit diesen Ferien habe ich mir das schönste Geschenk gemacht.» Foto: Luca Schneider

Fabienne Louves (39) sitzt am Pool ihres Hotels auf Sardinien. Hund Henry döst im Schatten, Partner Luca Schneider (36) schwimmt eine Runde im kühlen Nass. «Es ist schlicht traumhaft hier», sagt Louves zu Blick. «Hier kann ich einfach sein, abschalten und die Zeit mit meinen Liebsten geniessen. Mit diesen Ferien habe ich mir das schönste Geschenk gemacht.»

Los ging die Reise vor gut zwei Wochen. Die Sängerin und ihr Partner fuhren mit dem Auto erst von Zürich nach Florenz. Dort gab es einen kurzen Stopp, inklusive Sneaker-Shopping und eines saftigen Bistecca Fiorentina. «Ich liebe dieses typische italienische Steak. Es war fast grösser als mein Teller», sagt Louves und lacht. Dann ging es weiter nach Livorno und von dort über Nacht mit der Fähre nach Sardinien. «Ein Roadtrip ganz nach meinem Geschmack. Wir lieben es, unterwegs zu sein. Und ich muss nichts machen», sagt sie, «Luca organisiert alles. Ich sitze einfach im Auto und geniesse.»

Mehr als reine Feriendestination

Seit gut einer Woche ist das Paar nun auf Sardinien in seinem Lieblingsresort ganz im Norden der Insel. Ein Ort, der für sie längst mehr ist als eine reine Feriendestination. «Das Essen, die Menschen, die Lebensfreude, das gefällt und entspricht uns alles sehr», sagt Louves. «Und auch Henry fühlt sich hier sehr wohl. Auf Sardinien darf er sogar in den Supermarkt mit rein, das finden wir super.» Morgens geniessen die Sängerin und ihr Partner jeweils einen Sprung in den kühlen Pool, abends gibt es Muscheln am Meer, serviert mit sardischer Gastfreundschaft. «Diese Mischung aus Natur, Privatsphäre und Herzlichkeit ist auf Sardinien schlicht einmalig.»

Man spürt schnell, dass diese Reise für Fabienne Louves mehr ist als reine Erholung. Ende Mai machte die Sängerin ihre Brustkrebserkrankung öffentlich (Blick berichtete exklusiv). Chemotherapie und Bestrahlung liegen mittlerweile hinter ihr. «Wir haben diese Ferien letztes Jahr direkt nach der Diagnose gebucht», sagt sie.

«Jetzt geht es mir gut»

«Ich wusste: Ich brauche ein Ziel, etwas, worauf ich hinarbeiten kann.» Als sie nun hier angekommen sei, sei es ein besonderer Moment für sie gewesen. «Es war kurz emotional. Ich habe gemerkt, wie weit ich gekommen bin. Und jetzt bin ich wirklich da, und es geht mir gut.»

Ende der Woche geht es für Fabienne Louves, Partner Luca Schneider und Hund Henry wieder zurück in die Schweiz – mit einem kurzen Zwischenstopp im Tessin. «Wir geniessen noch einen letzten feinen Risotto in einem Grotto, und dann fahren wir wieder heim nach Zürich», sagt Louves abschliessend. «Aber diese Ferien hier auf Sardinien, dieses Glücksgefühl, das nehme ich mit.»