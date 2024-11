1/6 Wollte schon als Kind im Zirkus auftreten: Musical-Star Fabienne Louves. Foto: zVg

Patricia Broder Redaktorin People

Die Augen von Fabienne Louves (38) strahlen, als sie vor dem grossen Salto-Zelt in Kloten ZH steht. Für den Musical-Star geht mit dem Auftritt beim beliebten Weihnachtszirkus von Gregory Knie (47), der dieses Jahr bereits zum 22. Mal stattfindet, ein langgehegter Traum in Erfüllung. «Ich wollte schon als Kind in der Manege stehen», sagt Louves zu Blick. «Als ich als kleine Fabienne mit dem Schultheater meine erste Aufführung hatte, war ich eine Zirkusdirektorin mit Hut und Frack. Von da an wusste ich, ich möchte unbedingt einmal im Zirkus auftreten. Und dieses Jahr geht dieser Kindheitstraum nun endlich in Erfüllung.»

Als musikalischer Star des diesjährigen Salto-Programms tritt Fabienne Louves zum ersten Mal in einem klassischen Zirkussetting auf. Die Luzernerin singt bei jedem Auftritt live und wird dabei von einer Band begleitet. «Ich freue mich auf all die wunderbaren internationalen Songs, die ich interpretieren werde. Es ist zudem schön, mich einmal wieder nur auf das Singen konzentrieren zu können», erklärt die ehemalige «MusicStar»-Gewinnerin. Auch der Kontakt zum Publikum sei im Zirkuszelt viel direkter als auf einer Theater- oder Musicalbühne. «In der Manege ist man mitten im Geschehen. Ich geniesse es sehr, dass ich direkt mit dem Publikum interagieren kann.»

«Freue mich auf regen Austausch mit Künstlern»

Auch wenn Louves, die mit ihrem Freund Luca Schneider (36) und Apricot-Puddel Henry im Zürcher Seefeld lebt, keinen Zirkuswagen in Zürich-Kloten beziehen wird, freut sie sich, den Zirkusalltag zu erleben. «Nur schon in dieser Kulisse zu arbeiten – das grosse Chapiteau, die vielen farbigen Lichter, dazu der unverkennbare Zirkusduft von frischem Popcorn – das allein macht mich glücklich», schwärmt Louves. «Aber auch der tägliche Kontakt mit meinen Kollegen macht mir Spass. Ich arbeite mit den unterschiedlichsten Leuten zusammen, aus Frankreich und aus der Ukraine. Ich freue mich sehr auf den regen Austausch mit all diesen internationalen Künstlern.»

49 Shows wird Fabienne Louves bis 31. Dezember absolvieren. Ein «Gesangs-Marathon», sagt die Sängerin lachend. «Bei so vielen Auftritten gerade in der Winterzeit achte ich immer darauf, dass ich schön warm bleibe. Zudem schwöre ich auf Echinaforce, Gingseng und Ingwertee.»

Und wie sehen die Festtagspläne bei Weihnachtsfan Fabienne Louves aus? «Am 24. gehen wir schön essen bei meinen Eltern, aber ansonsten feiern Luca und ich dieses Jahr ausnahmsweise nicht so gross, da ich durchgehend auf der Bühne bin», sagt Louves und fügt abschliessend an: «Die Zirkusauftritte sind quasi mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst.»