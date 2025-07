1/5 Strahlt: Fabienne Louves zeigt sich zum ersten Mal seit Bekanntwerden ihrer Brustkrebserkrankung mit ihren kurzen Haaren. An ihrer Seite Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt. Foto: zVg

Darum gehts Fabienne Louves zeigt sich erstmals öffentlich mit kurzen Haaren nach Krebserkrankung

Foto in Madrid aufgenommen, begleitet von Freund und Star-Stylist Martin Dürrenmatt

Louves erhielt im Herbst Brustkrebsdiagnose und unterzog sich Chemo- und Strahlentherapie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

Ein einfaches Selfie – mit grosser Wirkung: Fabienne Louves (39) zeigt sich zum ersten Mal seit Bekanntwerden ihrer Brustkrebserkrankung öffentlich mit ihren eigenen, kurzen Haaren. Auf einem Bild, das sie in ihrer Instagram-Story veröffentlicht hat, sieht man die Luzerner Sängerin im schwarzen Pailletten-Oberteil und mit glamourösem Make-up in die Kamera strahlen. An ihrer Seite Freund und Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt (31).

«Ich fühle mich glücklich und sehr wohl mit meinen kurzen Haaren», sagt Fabienne Louves zu Blick. Privat habe sie in den vergangenen Monaten immer wieder Fotos mit ihrer natürlichen Frisur gemacht. «Aber meine kurzen Haare via Instagram erstmals öffentlich zu zeigen, das hat Mut gebraucht», sagt sie. «Es war für mich – wie schon das Interview zu meiner Erkrankung – ein weiterer wichtiger Schritt.» Diese Entscheidung sei eng mit ihrer Krankengeschichte verbunden. «Die kurzen Haare erinnern mich an das, was passiert ist. Mit der Perücke ist es einfacher, den Krebs zu vergessen.» Doch sie arbeite daran, dass sich das ändere, Schritt für Schritt. «Dieses erste Bild ist für mich wichtig und schön – auch weil liebe Menschen an meiner Seite waren, als es entsanden ist.»

Zu dritt in Madrid

Aufgenommen wurde das Foto in Madrid. Gemeinsam mit Martin Dürrenmatt reiste Louves in die spanische Hauptstadt, um SRF-Moderatorin Viola Tami (44) bei einem Wake-Board-Contest zu unterstützen. «Es war für mich sehr schön und berührend, Fabienne auf diesem Schritt zum neuen Ich zu begleiten», sagt Martin Dürrenmatt. Er stylte die kurzen Haare für das Foto. «Mich hat es umgehauen, wie Fabiennes Ausstrahlung mit den kurzen Haaren noch mehr zur Geltung kommt.»

Ende Mai hatte Musicalstar Fabienne Louves im Gespräch mit Blick erstmals öffentlich über ihre Brustkrebserkrankung gesprochen. Die Luzernerin erhielt vergangenen Herbst die Diagnose und unterzog sich einer Chemo- und Strahlentherapie. «Es traf mich aus dem Nichts», sagte sie. Besonders einschneidend war für die Sängerin der Moment, in dem sie begann, ihre Haare zu verlieren. «Ich fuhr zu meiner Mama nach Luzern, sie ist Coiffeuse. Und sie schnitt mir die Haare ab», erzählte Louves. «Wir haben beide geweint. Dann hat sie mich umarmt und gesagt: ‹Da gehen viele Frauen durch. Und die Haare kommen wieder.›»

Und sie sind wiedergekommen. Mit ihnen das Strahlen und der Mut, sich ganz zu zeigen. «Heute kann ich klar sagen, wie im Song, den ich zum Bild gepostet habe: I'm feeling good», sagt Fabienne Louves abschliessend. Und man glaubt es ihr.

