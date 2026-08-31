Nach Nachwuchs und dem Start des gemeinsamen Hausbaus setzen Zeki Bulgurcu und Yuliya Benza ihrer Beziehung die Krone auf: Das Schweizer Promi-Paar hat sich auf Schloss Schauenstein verlobt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zeki Bulgurcu und Yuliya Benza verloben sich auf Schloss Schauenstein

Emotionaler Antrag mit Kerzenschein, Blumen und Pianomusik in Fürstenau GR

Hochzeit erst nach Fertigstellung ihres neuen Hauses geplant

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der Schweizer Comedian Zeki Bulgurcu (36) und die ehemalige Bachelorette Yuliya Benza (32) erweitern ihre gemeinsame Lebensplanung um ein neues Kapitel. Sie heiraten!

Ein auf Instagram geteiltes Video zeigt die emotionale Kulisse des Antrags auf Schloss Schauenstein in Fürstenau GR. Die Bilder sprechen für sich: Hunderte Kerzen, üppige Blumen und leise Pianoklänge im Hintergrund sorgen für eine feierliche Atmosphäre. Der Clip fängt den Moment ein, in dem Bulgurcu vor Benza auf die Knie geht – und sie überwältigt Ja sagt.

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten: In den Kommentaren unter dem Beitrag gratulierten zahlreiche Fans sowie bekannte Gesichter aus der Schweizer Promiwelt.

«Zeki war mega aufgeregt!»

Gegenüber Blick verrät Yuliya Benza, wie überrascht sie vom Antrag war: «Zeki war meega aufgeregt und hat sich dreimal verplappert. Ich habe von nichts geahnt und war einfach baff. Die Location und wie er das alles organisiert und vorbereitet hat, hat mich einfach umgehauen, es war wirklich wunderschön! Wuunderschöne sommernacht, rundherum Kerzenschein, Blumen, ein Pianist, der unsere Liebslingslieder spielte. Und das alles im Schloss Schauenstein – ich war wirklich hin und weg.»

Eine eilig organisierte Hochzeit wird es jedoch nicht geben, denn das Paar hat klare Prioritäten: «Momentan sind wir superglücklich verlobt, aber priorisieren gerade unseren Hausbau, sobald das steht, darf dann die Hochzeit gefeiert werden.» Erst wenn das neue Nest bezugsfertig ist, folgt also das grosse Fest.

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