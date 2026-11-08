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Gewalt gegen Beauty-Docs nimmt zu
«Eine Ärztin wird seit zehn Jahren terrorisiert»

Eine plastische Chirurgin wird seit über zehn Jahren in ihrer Praxis belästigt. Colette Camenisch erzählt von anonymen Anrufen, beleidigenden SMS und E-Mails. Sie fordert im «Glamour & Gossip – Deeptalk», dass auch medizinisches Personal geschützt wird.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Flavia Schlittler Ringier Verlag
Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin
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