DE
FR
Abonnieren

Gabs die grosse Versöhnung?
Irina Bellers Silvester-Menü kommt aus dem Globus

Eigentlich hat Irina Beller Hausverbot bei Globus. Ihr Silvester-Menü wurde trotzdem im Luxus-Warenhaus eingekauft. Gegenüber Blick erzählt die Zürcher Society-Lady, was dahinter steckt.
Publiziert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/6
Hat Hausverbot bei Globus: Society-Lady Irina Beller.
Foto: Kim Niederhauser

Darum gehts

  • Irina Beller feierte Silvester in Zürich mit Globus-Produkten
  • Ihr Partner kaufte Lachs, Kaviar und Trüffel in Basel
  • Das Globus-Hausverbot gilt seit Mai 2025 für fünf Jahre
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Was ist da denn los? Stolz präsentiert Irina Beller auf Instagram die Bilder ihrer Silvesternacht. Sie feierte gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Dürr im gemeinsamen Luxusappartment in Zürich. Was bei den Bildern auffällt: Zum Essen gab es zahlreiche Produkte von Globus.

An sich nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht das Globus-Hausverbot, das Beller im Mai 2025 gegenüber Blick öffentlich machte. Sie zoffte sich auf der Toilette mit einer Security-Mitarbeiterin, was zu einem Polizeieinsatz führte. Wegen unerwünschten Verhaltens hat sie ein Hausverbot für mindestens fünf Jahre erhalten. Es gilt für sämtliche Standorte von Globus, schweizweit, inklusive angeschlossener Gastronomiebetriebe.

Mehr zu Irina Beller
Was macht Irina Beller hier wieder bei der Polizei?
Mit Video
Nach Globus-Eklat
Was macht Irina Beller hier wieder bei der Polizei?
Ein E-Scooter für die eigenen vier Wände
Zu Hause bei Irina Beller
Dieses Geschenk von Thomas Dürr war «enttäuschend»
Irina Beller reicht Strafantrag wegen Nötigung bei der Polizei ein
Mit Video
Exklusiv
Drei Monate nach Globus-Eklat
Irina Beller reicht Strafantrag bei der Polizei ein
Diesen Royal findet Irina Beller sexy
Mit Video
Podcast
«Viel los im Bett»
Diesen Royal findet Irina Beller sexy

Partner kaufte Produkte bei Globus in Basel

Trotzdem ist das diesjährige Silvester-Menü von Irina Beller aus genau diesem Warenhaus gekommen. Als Blick die Luxus-Lady am Donnerstagnachmittag erreicht, klärt sie auf: «Ja, es stimmt, die Sachen waren von Globus, allerdings wurden sie in der Filiale in Basel gekauft.» Nicht von ihr selber, sondern von ihrem Partner, wie Beller erzählt. «Thomas hat die Produkte geholt. Es unter anderem Lachs, frischer Kaviar und Trüffel.»

Warum Dürr die Lebensmittel in Basel und nicht an der Bahnhofsstrasse kaufte? «Für mich und Thomas ist die Filiale in Zürich an der Bahnhofsstrasse beerdigt – und zwar für immer», sagt Beller entschlossen. Auch nach einem Ende ihres Hausverbots habe sie nicht vor, dort je wieder einkaufen zu gehen. Die Produkte von Globus, besonders Delikatessen wie Trüffel und Kaviar, habe Beller aber immer noch sehr gerne, weshalb Thomas Dürr ihr jeweils etwas mitbringe. So auch an Silvester.

Wie andere Schweizer Prominente ins neue Jahr gerutscht sind, liest du hier!  

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen