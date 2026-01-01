Eigentlich hat Irina Beller Hausverbot bei Globus. Ihr Silvester-Menü wurde trotzdem im Luxus-Warenhaus eingekauft. Gegenüber Blick erzählt die Zürcher Society-Lady, was dahinter steckt.

Was ist da denn los? Stolz präsentiert Irina Beller auf Instagram die Bilder ihrer Silvesternacht. Sie feierte gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Dürr im gemeinsamen Luxusappartment in Zürich. Was bei den Bildern auffällt: Zum Essen gab es zahlreiche Produkte von Globus.

An sich nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht das Globus-Hausverbot, das Beller im Mai 2025 gegenüber Blick öffentlich machte. Sie zoffte sich auf der Toilette mit einer Security-Mitarbeiterin, was zu einem Polizeieinsatz führte. Wegen unerwünschten Verhaltens hat sie ein Hausverbot für mindestens fünf Jahre erhalten. Es gilt für sämtliche Standorte von Globus, schweizweit, inklusive angeschlossener Gastronomiebetriebe.

Partner kaufte Produkte bei Globus in Basel

Trotzdem ist das diesjährige Silvester-Menü von Irina Beller aus genau diesem Warenhaus gekommen. Als Blick die Luxus-Lady am Donnerstagnachmittag erreicht, klärt sie auf: «Ja, es stimmt, die Sachen waren von Globus, allerdings wurden sie in der Filiale in Basel gekauft.» Nicht von ihr selber, sondern von ihrem Partner, wie Beller erzählt. «Thomas hat die Produkte geholt. Es unter anderem Lachs, frischer Kaviar und Trüffel.»

Warum Dürr die Lebensmittel in Basel und nicht an der Bahnhofsstrasse kaufte? «Für mich und Thomas ist die Filiale in Zürich an der Bahnhofsstrasse beerdigt – und zwar für immer», sagt Beller entschlossen. Auch nach einem Ende ihres Hausverbots habe sie nicht vor, dort je wieder einkaufen zu gehen. Die Produkte von Globus, besonders Delikatessen wie Trüffel und Kaviar, habe Beller aber immer noch sehr gerne, weshalb Thomas Dürr ihr jeweils etwas mitbringe. So auch an Silvester.

