In den letzten Monaten sorgte Irina Beller (53) durch ihre Auseinandersetzung mit dem Nobelwarenhaus Globus für Schlagzeilen. Nach einem Zwischenfall mit einer Sicherheitskraft wurde ihr Hausverbot erteilt, Ende August reichte Beller einen Strafantrag gegen die Frau ein. Nun meldet sich die Society-Lady mit Bildern aus einer Polizeistation auf sozialen Medien zurück. «Ich fühle mich hier wie zu Hause», schreibt sie dazu. Doch ihr Besuch hat dieses Mal einen anderen Grund.

«Ich spiele in einer neuen ‹Tatort›-Folge mit», verrät Beller im Gespräch mit Blick. In den letzten Tagen wurde rund um ihren Wohnort in Zürich gedreht, da kam sie mit den Verantwortlichen ins Gespräch. «Und sie fragten mich, ob ich nicht auch mitwirken will. Das liess ich mir natürlich nicht entgehen.»

40 Mal die gleiche Mimik und Gestik

In der Szene spielt Beller sich selbst. Und auch ihr Partner, der Veranstalter Thomas Dürr (57), ist mit dabei. «Die Aufgabe war, dass ich eine sehr bewegte Passantin bin, die Thomas Geschichten erzählt. Immer mit der gleichen Mimik an der gleichen Stelle. Rund 40 Mal haben wir das aufgezeichnet, wegen der verschiedenen Kamerawinkel.»

Dass sie bei den Dreharbeiten an einem Sonntagmorgen ständig dieselbe Handlung ausführen musste, störte sie nicht. «Ich bin Reality-Star. Als wir die Sendung ‹Die Bellers› aufnahmen, wurde ich ein ganzes Jahr von einem Kamerateam begleitet. Ich bin sehr geduldig», sagt sie. Zudem sei sie sehr film-affin. «Ich bin die geborene Schauspielerin und habe Filmwissenschaften studiert. Also eigentlich bin ich mehr die Kinokritikerin und Produzentin, aber auch schauspielern kann ich gut.»

Irina war den «Tatort»-Verantwortlichen erst zu sexy gekleidet

Doch warum war Beller auf einem Polizeiposten, wenn die Szene auf offener Strasse gedreht wurde? Dort wurden andere Szenen der Folge gedreht und auch da war Beller vor Ort. «Ich war den Verantwortlichen anfangs zu sexy gekleidet. Und zuerst hiess es, ich solle mich umziehen», sagt sie. «Doch das kam für mich gar nicht infrage. Ich bin als Irina Beller hier, nicht als Nonne!»

Wieder zurück bei der Polizei zu sein, habe Beller Spass gemacht. «Es war tatsächlich ein Polizeiamt, das ich noch nicht kannte», sagt sie. «Ich bin nach der ganzen Sache mit Globus eine Polizeispezialistin.» Der Globus-Eklat sei auch am Set ein Thema gewesen. «Passanten dachten, es gehe hier nur um mich und wir filmen gerade etwas zu dieser Angelegenheit. Oder eine Doku über mich.»

50 Franken pro Person für die Szene

Für den «Tatort»-Auftritt bekamen Irina Beller und Thomas Dürr je 50 Franken. «Das reicht für drei bis vier Cüpli», meint sie mit einem Lachen. Bis zur Ausstrahlung «Tatort»-Folge werden aber bestimmt einige Champagnergläser mehr geleert: Diese ist für Anfang 2027 geplant.

