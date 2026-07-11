Der Schauspieler ist mit vollem Einsatz auf allen Bühnen zu Hause und lebt aktuell im Wohnwagen. Grund ist seine bisher atemberaubendste Rolle mit Szenen unter Wasser.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schauspieler Christoph Wettstein (65) lebt im Sommer auf Theatergelände in Dietikon ZH

In «Reception» spielt er bis 26. September Brautvater unter Wasser

Fit mit Yoga und Tennis, Mutter mit 90 noch in Tennis-Nationalteam

Aurelia Robles, GlücksPost

Hier bitte einfach nur dasitzen – steht auf einer Tafel, die am Wohnwagen hängt. Christoph Wettstein (65) hat seine Veranda liebevoll mit Pflanzen und Lichterketten dekoriert. Während des Sommers lebt der Schauspieler («Ewigi Liebi», «Io senza te», «Oh läck du mir!») auf dem Gelände des Freilufttheaters Karl’s kühne Gassenschau in Dietikon ZH. «Ich geniesse diese Zeit sehr, das Wohnwagenleben ist heimelig und kuschelig mit der Veranda.»

Mit seinen 65 Jahren taucht er nicht etwa ins Rentnerleben ein, sondern lieber täglich ins nasse Becken. In der aktuellen Produktion «Reception» steht er bis am 26. September fünfmal pro Woche als Brautvater Dani Egli auf der Bühne. «Die Gassenschau ist etwas vom verrücktesten, was es in der Schweiz und auf der Welt gibt. Es ist mit nichts zu vergleichen», sagt der Zürcher, der mehrere Jahre im ARD-Quotenhit «Sturm der Liebe» mitwirkte. «Für alle ist etwas dabei, ob Action, Theater, Faszination – und zudem eine schöne berührende Geschichte.»

Anstrengendste Rolle seiner Karriere

Seine Rolle ist denn auch die bisher anstrengendste seiner 40-jährigen Karriere. «Bei der Gassenschau gibt es viel Wasser und zwar von allen Seiten, überall sind Wasserfontänen – und es geht auch unter Wasser.» So muss er ohne Sauerstoff tauchend aus dem Bühnenbild verschwinden. «Das dauert jeweils eine Minute, bis ich rauskomme», sagt er.

«Diese Phase bleibt die grösste Anspannung während des ganzen Stücks, da ich gegen den Atemreiz ankämpfen muss.» Damit er die körperlichen Strapazen die ganze Saison lang gut übersteht und gesund bleibt, dafür sorgt er bewusst. «Vor dem Wasser nehme ich Ohrentropfen, damit keine Entzündung entsteht, und danach trockne ich die Ohren mit dem Ohrenföhn.»

Christoph Wettstein ist fit. Schwimmen, Mountainbike, Tennis, Yoga und Fitness bis fünfmal pro Woche zählen zu seinen Hobbys. «Ich war schon immer ein Bewegungsmensch. Bei der Ernährung bin ich dafür nicht so streng», meint er lachend. Zudem habe er gute Gene, seine Mutter sei mit 90 noch immer in der Tennis-Nationalmannschaft. «Mit ihr spiele ich ab und zu.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

«Privatleben blieb auf der Strecke»

Aufgewachsen ist Christoph Wettstein im Kanton Zürich mit zwei Geschwistern in einem Elternhaus, das dem bürgerlichen Mittelstand angehörte. «Meine Eltern hofften schon, dass ich einen sicheren Beruf anstrebe. Aber sie liessen mir alle Freiheiten.» Er besuchte das Gymnasium in Immensee SZ, welches sein Leben prägte. «Dort hatte ich viele Möglichkeiten. Es gab einen Malsaal, ein Fotolabor, Schultheater, Sport wie Volleyball und Fussball und ich konnte alles ausüben», erzählt er.

«Ich war immer vielseitig interessiert und will alles ausprobieren. Das bedingt, dass ich immer mutig bleibe und nicht an Sicherheit denke. Ich habe den Schauspielberuf aus Leidenschaft gewählt und nicht, um reich zu werden.» Und so gab es für ihn, der als Junge Winnetou werden wollte, schliesslich keine Alternativen mehr zur Schauspielerei. Gemeinsam mit Brigitt Maag (65, Karl’s kühne Gassenschau), Erich Vock (64) und Kamil Krejcí (64) besuchte er 1982 die Schauspielakademie Zürich. Schnell zog es ihn nach Deutschland, erst auf die Theaterbühne, später auch zu Film und Fernsehen.

Ständig unterwegs, wird Christoph Wettstein in den 90er-Jahren in München sesshaft und kann eine 75 m² grosse Wohnung erwerben. «Mein Lottosechser! Die Wohnung ist mein Luxus, und München hat sich ganz natürlich als meine Heimbasis ergeben», sagt er, der aktuell nur drei bis vier Wochen im Jahr daheim ist. «Es fühlt sich jeweils wie Ferien an.»

Rente rausgeschoben

In den vergangenen Jahren seien die Türen für ihn nur so aufgegangen, vermehrt auch wieder in der Schweiz. Deshalb hat Christoph Wettstein, der in Deutschland und der Schweiz die Altersvorsorge einzahlt, seine hiesige AHV-Auszahlung aufgeschoben, bis er auch in Deutschland pensioniert wird. «Das wird bei mir mit 66 Jahren und sechs Monaten der Fall sein.»

Christoph Wettstein war seine künstlerische Vielseitigkeit stets wichtig – auch wenn die nicht nur finanzielle Dürreperioden forderte. «Mein Wunsch und Ziel war es stets, alle Facetten meines breiten Berufsfeldes wie Theater, Musical, Film, Sprecher zu erkunden und das geht nur mit arbeitslosen Phasen und hoher Flexibilität», sagt er. «Das Privatleben blieb dabei oft auf der Strecke. Es gab beziehungslose Zeiten oder dann Fernbeziehungen.» Er habe an Festen, Geburtstagen oder Klassenzusammenkünften gefehlt.

Anfang 50 spürt er erstmals einen Kinderwunsch. «Zum ersten Mal fühlte ich mich bereit, einem Kind emotional, zeitlich und finanziell gerecht zu werden.» Drei Jahre gibt er diesem Wunsch Raum, doch die Mutter von seinem Kind sei nicht gekommen, erzählt er heute lachend. «Ich hatte zwar keine biologische, aber schon vom Gefühl her eine Frist.» Es sei ein Prozess gewesen, die Vorstellung loszulassen, aber heute fühle sich alles richtig an. Immerhin: «Seit ich damit abgeschlossen habe, bin ich auf der Bühne mehrfach Vater geworden, insbesondere von Töchtern.» Wie gerade jetzt in «Reception».