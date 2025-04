Schoggihasen suchen, Nestli verstecken und Eier bunt bemalen – so sieht bei vielen der Ostersonntag aus. Auch die Schweizer Promis schickten bunte Grüsse an ihre Fans raus und zeigten, wie sie das Osterfest verbrachten.

Darum gehts Schweizer Promis teilen Ostergrüsse und Fotos in sozialen Medien

Christa Rigozzi im Familienurlaub, Michael von der Heide mit Hasenkerzen

Silja Anders Redaktorin People

Bunte Eier, niedliche Häschen, viel Schoggi und ein paar Tage frei – das ist für viele neben der religiösen Bedeutung des Festes der Inbegriff von Ostern.

Auch die Schweizer Promis genossen die Osterfeiertage und schickten bunte Grüsse an ihre Fans raus.

Christa Rigozzi (41)

Die Moderatorin gönnte sich mit ihrer Familie eine kleine Auszeit. Mit Ehemann Giovanni und den gemeinsamen Zwillingstöchtern waren die vier in den Ferien. Mit drei Fotos schickt Christa Rigozzi Ostergrüsse an ihre Fans raus und schreibt schlicht und kurz «Happy Easter» mit einem Hasen-, einem Küken- und einem Herzemoji. Ob es für die beiden Mädchen auch im Hotel auf Eiersuche ging, ist nicht bekannt.

Michael von der Heide (53)

Seiner Osterdeko nach zu urteilen, ist Michael von der Heide grosser Fan von Hasen. Noch besser, wenn diese in Kerzenform kommen. Auf Instagram teilt der Sänger eine Reihe von Bildern, mit denen er seinen Fans frohe Ostern wünscht. Dabei hat er vorwiegend Bilder von drei kleinen Hasenkerzen. Doch auch er selbst ist auf einem Bild mit einem Strauss gelber Trollblumen zu sehen. Zu Ostern gehören eben auch fröhliche und knallige Farben.

Linda Fäh (37)

Die Sängerin schreibt auf Instagram: «Happy Easter. Wünsche euch von Herzen wunderschöne Ostern mit hoffentlich vielen Schoggihasen». Dazu postet sie ein Bild von sich auf einer Bank, die hübsch mit Osterhasen und Blumen dekoriert ist. In ihrer Story zeigt sie dann zudem, dass sie sich bei einem feinen Osterbrunch ausgiebig den Bauch vollschlagen konnte – Schoggieier durften dabei natürlich nicht fehlen.

Beatrice Egli (36)

Am Ostersamstag spielte Beatrice Egli selbst Osterhase und verschenkte an ihre Gäste in der «Beatrice Egli Show» feine Schoggi und bunte Eier. Gäste wie Luca Hänni, Thomas Anders oder Daniel und Patrice Aminati freuten sich dabei wie kleine Kinder. Jetzt gönnt sich die Sängerin selbst auch etwas zu Ostern und geniesst eine kleine Auszeit in der Natur, wie sie auf Instagram zeigt – und insgeheim hofft, im Wald noch etwas verspätet auf den Osterhasen zu treffen. Viel Glück, liebe Beatrice!

Chris von Rohr (73)

Statt eines einzelnen gibt es von Chris von Rohr direkt eine ganze Ladung Osterhasen. Auf Instagram teilt der Krokus-Sänger ein Foto von sich neben einem Supermarkt-Gestell, welches mit den goldenen Hasen von Lindt befüllt ist. Auf einem zweiten Foto zeigt er dann auch noch Ostereier – weniger bunt, dafür poetisch. «Hasen und big Eier. Happy Easter», schreibt von Rohr.

Francine Jordi (47)

Die Sänger und Sängerinnen der Schweizer Musikwelt scheinen grosse Freude am Osterfest zu haben, denn auch Schlagersängerin Francine Jordi schickt bunte Grüsse an ihre Fans raus. Ein braunes Häschen in einem Nest umgeben von selbst bedruckten Ostereiern – das ist die Dekoration, mit der Jordi ihre Fans erfreut. «Ich wünsche euch allen von Herzen frohe Ostern mit euren Liebsten. Geniesst die Zeit und ‹häbit nech sorg›», schreibt sie zum Foto.

Frieda Hodel (43)

Die Ex-Bachelorette hat die Ostertage hoch oben in den Bergen genossen. Gemeinsam mit ihrem Partner Fabian Zerzuben und Blick aufs Matterhorn wünscht sie ihren Fans frohe Ostern. «Ob mit Schoggi-Hasen im Sonnenschein oder Wollsocken im Aprilwetter: Hauptsache gemütlich, lecker und mit den richtigen Menschen», heisst es in ihrem Oster-Beitrag auf Instagram.

