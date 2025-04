Nur jede fünfte Person in der Schweiz besucht an Ostern einen Gottesdienst oder verzichtet an zumindest einem traditionellen Fastentag auf Fleisch oder Alkohol. Rund ein Viertel der Befragten stellt sich Ostern vor allem als Familienfest vor, wie eine Umfrage zeigt.

Nur jeder Fünfte geht an Ostern in die Kirche

Schoko-Hasen sind der beliebteste Osterbrauch in der Schweizer Bevölkerung. (Themenbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Rund sechs von zehn Menschen in der Schweiz feiern Ostern, wie das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent Schweiz am Karfreitag mit. Doch nur jede fünfte Person in der Schweiz besucht an Ostern einen Gottesdienst oder verzichtet an zumindest einem traditionellen Fastentag auf Fleisch oder Alkohol.

Der beliebteste Osterbrauch in der Schweiz sei der Schoko-Hase, aber auch Schoko-Eier und bunte Ostereier seien populär, hiess es weiter. Und auch zu Ostern gibt es Geschenke. Dafür werden pro Kopf im Durchschnitt 20 Franken ausgegeben.

Etwas mehr als ein Viertel nutzt die Osterfeiertage, um Ferien zu machen. In der Westschweiz sei es sogar ein Drittel, schrieb Marketagent Schweiz. Bei den Reisezielen gehe der Trend mit 84 Prozent klar in Richtung Sonne und Wärme. Nur 16 Prozent haben zu Ostern Lust auf Skifahren.

Im Rahmen der Umfrage wurden 1020 Personen zwischen 14 und 75 Jahren aus der Deutsch- und Westschweiz befragt. Die Interviews fanden von Ende März bis Anfang April statt.