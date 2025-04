Das Quiz zu Ostern Bist du ein wahrer Schoggi-Fan?

Das Osterwochenende ist bereits im Gange! In diesen Tagen wird viel Schokolade genossen, sei es in Form von Schokoladeneiern oder Schokoladenhasen. Es ist also definitiv an der Zeit für ein Schoggi-Quiz: Kannst du alle Fragen rund um die süsse Versuchung beantworten?

Publiziert: 17:17 Uhr | Aktualisiert: vor 16 Minuten