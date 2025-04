Schon sechs Kilometer Auch am Südportal beginnt der Osterstau

Willst du an Ostern in den Süden, musst du dich auf lange Staus einstellen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) erwartet wieder eine grosse Blechlawine. Auch auf dem Rückweg steht man am Gründonnerstag im Stau.

Publiziert: 18:43 Uhr