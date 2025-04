Mit Prinz Andrew, ohne Kate und William König Charles und Camilla gut gelaunt beim Ostergottesdienst

König Charles III. und Königin Camilla nahmen am traditionellen Ostergottesdienst in Windsor teil. Überraschend war auch Prinz Andrew anwesend, während Prinzessin Kate und Familie in Norfolk feierten.

Publiziert: 14:33 Uhr | Aktualisiert: vor 55 Minuten