Prinz William hat Jason Knauf, eine zentrale Figur in den Mobbing-Vorwürfen gegen Herzogin Meghan, zum Geschäftsführer seiner Umweltorganisation Earthshot Prize ernannt.

William holt Meghan-Kritiker in Schlüsselposition

1/2 Kennen sich seit vielen Jahren: Thronfolger Prinz William und Jason Knauf. Foto: imago/Parsons Media / imago/i Images / Pool / i-Images

Der britische Thronfolger Prinz William (42) hat für eine überraschende Personalie gesorgt: Jason Knauf, der ehemalige Kommunikationssekretär des Kensington Palasts und zentrale Figur in den Mobbing-Vorwürfen gegen Herzogin Meghan (43), wurde zum neuen Geschäftsführer des Earthshot Prize ernannt. Die prestigeträchtige Position an der Spitze von Williams Umweltinitiative wurde am 17. April offiziell bekannt gegeben, wie unter anderem die britische Zeitung «Mirror» berichtet.

Der Name Knauf ist eng mit einer der grössten Kontroversen des britischen Königshauses in den letzten Jahren verbunden. Im Oktober 2018 reichte der gebürtige US-Amerikaner eine formelle Beschwerde gegen Meghan ein, in der er ihr vorwarf, zwei persönliche Assistenten aus dem Haushalt gedrängt und das Selbstvertrauen eines dritten Mitarbeiters torpediert zu haben.

Die Herzogin von Sussex hat diese Anschuldigungen stets entschieden zurückgewiesen. Ein Sprecher erklärte damals, Meghan sei «traurig über diesen jüngsten Angriff auf ihren Charakter, besonders als jemand, der selbst Ziel von Mobbing war und sich zutiefst für die Unterstützung derjenigen einsetzt, die Schmerz und Trauma erfahren haben». Der Buckingham Palast untersuchte die Vorwürfe später offiziell und verbesserte internen Berichten zufolge seine Personalpolitik, ohne die Ergebnisse öffentlich zu machen.

Enge Verbindung zu Prinz William

«Während wir auf die Zukunft des Preises und die dringende Arbeit blicken, die notwendig ist, um mehr inspirierende Lösungen für die grössten Herausforderungen der Welt zu fördern, freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Jason, um den Kurs für die nächsten fünf Jahre des Earthshot Prize und darüber hinaus zu gestalten», erklärte William in einer offiziellen Mitteilung zu seiner Personalentscheidung.

Knauf arbeitete zuvor bereits als leitender Kommunikationssekretär für beide Prinzen und ihre Ehefrauen, bevor die Büros getrennt wurden - kurz vor dem Megxit von Prinz Harry (40) und Meghan. Später wurde er CEO der Royal Foundation, die Williams und Kates wohltätige Arbeit umfasst, bis Ende 2021. Selbst nach seinem Ausscheiden aus dem königlichen Haushalt blieb Knauf Vorstandsmitglied des Earthshot Prize.

Die Ernennung zum Chef der Organisation erfolgt nur wenige Wochen, nachdem Knauf in einem seltenen Interview mit «60 Minutes Australia» erstmals über die Distanz zwischen den Brüdern im Zuge ihrer anhaltenden Entfremdung gesprochen hatte. «Es ist sehr schwierig, wenn solche Dinge in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, aber [William, Anm.d.Red.] hat sich dafür entschieden, seine Gedanken dazu privat zu halten, und ich denke, alle, die ihn kennen, müssen wirklich respektieren, dass wir dasselbe tun sollten», sagte Knauf damals. «Aber ich werde sagen: Natürlich war es hart und traurig, besonders für alle, die beide kennen.»

In diesem Interview sprach er auch über Williams Belastung durch die Krebsdiagnosen sowohl seiner Frau, Herzogin Kate (43), als auch seines Vaters König Charles III. (76) im vergangenen Jahr: «Es war schrecklich, absolut schrecklich.»