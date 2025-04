Es ist ihr zweiter Geburtstag seit der Abdankung: Königin Margrethe II. von Dänemark wird am 16. April 85 Jahre alt. Nach einem Sturz im September ist sie wieder fit und bei etlichen offiziellen Terminen dabei. Auch ihre kreative Ader lebt sie weiter aus.

Nach ihrem Sturz wieder fit: Im März besuchte Margrethe eine Gedenkfeier in Kopenhagen für die Opfer des Luftangriffs vor 80 Jahren, bei dem irrtümlich eine Mädchenschule getroffen wurde.

Darum gehts Königin Margrethe II. ist im royalen Ruhestand aktiv und künstlerisch tätig

Trotz Sturz und Verletzung nimmt sie weiterhin öffentliche Termine wahr

Margrethe II. entwarf Jubiläumsbecher für Royal Copenhagen zum 250-jährigen Bestehen der Marke

Königin Margrethe II. (85) wird es im royalen Ruhestand nicht langweilig. Am 14. Januar 2024 dankte sie nach 52 Jahren ab und übergab den Thron an ihren ältesten Sohn Frederik (56), der sich als würdiger Nachfolger erwiesen hat und zusammen mit Ehefrau Mary (53) ein glanzvolles Königspaar bildet. Dennoch lässt es sich Margrethe nicht nehmen, immer noch etliche Termine wahrzunehmen und ihren kreativen Hobbys zu frönen.

Im September der Schock: Margrethe verletzte sich bei einem Sturz

Dabei sorgte sie im vergangenen Jahr für einen riesigen Schreck bei ihren Untertanen. Die einstige Monarchin ist seit einer umfangreichen Rücken-Operation im Februar 2023, für die sie nach 66 Jahren sogar ihr geliebtes Rauchen aufgab, nicht mehr ganz gut auf den Füssen. Ein Gehstock ist ihr treuer Begleiter.

Umso besorgniserregender erschien die Mitteilung des Palastes am 20. September des vergangenen Jahres, dass sich Margrethe II. zwei Tage zuvor bei einem Sturz «eine Verletzung im Bereich der Halswirbelsäule und einen Bruch der linken Hand» zugezogen hatte. «Als Folge des unglücklichen Sturzes ist ihre linke Hand nun eingegipst, und die Königin wird in den kommenden Monaten eine steife Halskrause tragen müssen.» Gleichzeitig hiess es vom Königspalast aber, dass sie das Rigshospitalet in Kopenhagen schon wieder verlassen und nach Hause auf Schloss Fredensborg zurückkehren konnte.

Seit November ist sie wieder fit

Am 5. November konnten die Dänen dann erleichtert aufatmen. Ihre ehemalige Königin, die ihren Titel trotz Abdankung behalten hat, nahm ihren ersten öffentlichen Termin nach dem Sturz wahr. Bei der Verleihung des Ebbe-Munck-Ehrenpreises auf Schloss Christansborg zeigte sie sich gut gelaunt mit Gehstock in einem hellblauen Ensemble aus Midi-Rock, Blazer und Rollkragen-Oberteil. Strahlend schüttelte sie Hände und übergab den Preis – Margrethe war nach der Zwangspause sichtlich wieder in ihrem Element.

Auch beim Neujahrsempfang am 1. Januar auf Schloss Amalienburg, zu dem erstmals Frederik und Mary als Königspaar geladen hatten, war sie dabei und glänzte in einer kobaltblauen Robe. Ebenfalls besuchte sie einen Ball für Kunst und Kultur im Schloss Christiansborg Ende Februar. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Henrik (1934-2018) hatte sie den Event 1976 unter dem Namen «Arts et Lettres» ins Leben gerufen. In den vergangenen Wochen zeigte sie sich ebenfalls bei mehreren Veranstaltungen.

Sie illustrierte Porzellanbecher

Obwohl Margrethe also noch immer Termine für das Königshaus absolviert, sind ihre Verpflichtungen seit ihrer Abdankung wesentlich weniger geworden. So bleibt ihr mehr Zeit für ihre zweite grosse Leidenschaft: die Kunst. Sie bastelt, malt und entwirft mit Begeisterung. Im Sommer 2024 lief im Tivoli mit dem Märchenballett «Tölpel-Hans» einmal mehr ein Stück, bei dem die Königin Kostüme und Bühnenbild gestaltete. Die Premiere am 22. Juni im Pantomime-Theater liess sie sich natürlich nicht entgehen.

Im Januar wurde dann noch eine ganze besondere künstlerische Arbeit von ihr bekannt. Zum 250. Jubiläum der dänischen Porzellanmarke Royal Copenhagen entwarf sie einen Jubiläumsbecher, der nur 2025 erhältlich ist. «Das Motiv der Tasse ist inspiriert von einem Fisch, den ich vor vielen Jahren in Frankreich gemalt habe. Ich mochte es schon immer und finde, die handbemalte Dekoration sieht so schön auf dem Porzellan aus», wird sie zu einem Video zitiert, in dem sie selbst Pinselstriche wagt. Wer weiss, vielleicht trinkt Margrethe ihren Geburtstagskaffee ja aus ihrem Becher.