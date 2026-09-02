Energy-Moderatorin Anja ist von Zürich nach Luzern gelaufen

Mit Fan-Tickets im Gepäck marschierte Energy-Moderatorin Anja Schäublin 50 Kilometer von Zürich direkt ans Energy Air nach Luzern. Trotz kaputter Achillessehne, flacher Sneaker und einem Durchhänger hielt sie durch – getragen von Fans und besonderen Motivatoren.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Wer 50 Kilometer am Stück marschiert, greift gewöhnlich zu professionellen Wanderschuhen. Nicht so Anja Schäublin (26). Wegen Problemen mit der Achillessehne absolvierte die Energy-Moderatorin den XXL-Marsch ans Energy Air in flachen Adidas-Turnschuhen. Die Quittung folgte prompt, wie sie Blick erzählt: «Meinen Beinen geht es noch erstaunlich gut, von meinen Füssen bzw. mindestens einem Zehennagel habe ich mich allerdings ab Kilometer 35 verabschiedet.» Und fügt schmunzelnd an: «Meine Mutter ist gelernte Schuhverkäuferin, ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich ihr das beichten soll.»

Panik vor dem Start und Tränen bei Kilometer 45

Der Weg von Zürich in die Innerschweiz verlangte der Moderatorin alles ab. Bei Kilometer 23 erlitt sie ein extremes Tief und musste sich mitten auf den Gehsteig setzen: «Da hinterfragte ich mich schon kurz: ‹Was mach ich da eigentlich?› Aber nach ein paar Traubenzucker, einem Powerade und ein bisschen Schoggi ging es schon wieder weiter.»

Die grösste Überraschung wartete kurz vor dem Ziel. In der Nacht vor dem Start hatte Anja noch panisch ihre Familie angerufen, weil sie Angst hatte, es nicht zu schaffen. Bei Kilometer 45 hielt plötzlich ein Auto mitten auf der Strasse: Ihre Eltern Esther und Thomas stiegen aus. «Mir flossen nur noch die Tränen runter, als ich sie umarmte», so Schäublin.

Berührender Fan-Support und prominenter Zuspruch

Unterwegs gaben ihr die Hörerinnen und Hörer enorm viel Kraft. In Steinhausen überreichte ihr ein dreijähriger Junge einen selbstgemachten Schutzengel, und in Gisikon stieg spontan eine Hörerin aus dem Auto, um die letzten 13 Kilometer mit ihr zu laufen. Prominenter Support kam zudem von Ex-Armeechef Thomas Süssli (59), Freestyle-Profi Andri Ragettli (28) und Content Creator Peter Bolliger.

Süssli war zwar skeptisch gegenüber Schäublins Schuhwerk und empfahl augenzwinkernd Militärstiefel, «er lobte aber meinen eisernen Willen». Bolliger wiederum habe sie mental aufgebaut: «Er meinte 9 Kilometer vor dem Ziel, ich solle einfach Kilometer für Kilometer nehmen – eigentlich seien es ja nur noch 9-mal 1 Kilometer.»

Am Donnerstag gibts Pedicure

Am Ziel auf der Allmend steht für die Finisherin die wohlverdiente Belohnung an: «Heute Abend gibt es definitiv einen richtig dicken Cheeseburger von McDonald’s und für morgen buche ich mir eine Pedicure, damit ich trotzdem noch High Heels am Energy Air tragen kann.»

Für alle Nachahmer, die sich von ihrer Aktion inspirieren lassen, hat Anja einen bodenständigen Rat: «Es müssen nicht 50 Kilometer sein. Es ist auch völlig okay, wenn es 2 oder 5 Kilometer sind. Es trendet im Moment sehr fest, so Extrem-Challenges zu machen. Aber ich finde, Hauptsache, man macht etwas und bewegt sich ein bisschen – jede und jeder so, wie es passt.»

Das Energy Air findet am Samstag, 5. September, auf der Luzerner Allmend statt.