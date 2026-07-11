Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Berner Rapper Krust stirbt nach schwerer Krankheit, Chlyklass informiert auf Instagram

Trotz Diagnose veröffentlichte er neues Album und plante sogar eine Tour

Krust war Mitgründer von Chlyklass, aktiv seit 1999 in der Musikszene

Saskia Schär Redaktorin People

Über den Tod des Berner Rappers Christoph Flury alias Krust informiert seine Rap-Truppe Chlyklass auf Instagram. Auf Berndeutsch schreiben sie: «Lieber Gruss von Krust. Er freut sich auf alles, was noch kommt und sagt sorry, dass er nicht mehr selber auf der Bühne stehen kann. Vor etwa einem Jahr erfuhr er, dass er unheilbar krank ist und er nur noch etwa ein Jahr zu leben hat.»

Aus dieser Zeit habe er gemäss der Band «alles rausgeholt» und in seinem letzten Jahr gezeigt, «wie man Hoffnungslosigkeit überwinden kann». Dank seines Antriebs und seiner Motivation habe es die Rap-Formation endlich geschafft, ihr Album fertigzustellen. Auch habe Krust einer Tour zugesagt, im Wissen, dass er dann wohl nicht mehr selbst auf der Bühne stehen werde. «Wie wir die Shows hinbekommen ohne komplett zusammenzubrechen, das müssen wir noch herausfinden», heisst es im Statement weiter.

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Krust sei es wichtig, «dass er wegen seiner Musik präsent ist und nicht wegen seines Todes». Wegen dem, was er geschaffen habe und nicht wegen etwas, «wogegen er nichts tun konnte». Was er in seinem letzten Jahr mit seiner Frau noch alles geschafft habe, sei «unglaublich». Er habe nicht nur zur Chlyklass, sondern auch zu seiner Familie gut geschaut, sondern sei auch so produktiv wie noch nie gewesen. «Darum: Klar dürft ihr traurig sein. Aber ihr dürft euch auch freuen auf alles, was kommt: Neue Kinderlieder, neue Songs mit Chlyklass, und vor allem, zum ersten Mal, eine ganze Krust Solo-EP.» Wäre es nach Flury gegangen, so wäre sein Tod nicht öffentlich kommuniziert worden. Das hat die Band jedoch «nicht ganz geschafft».

Erfolgreicher Zusammenschluss

Flury, der ausgebildeter Lehrer und Jurist war, gehörte 1999 zu den Gründungsmitgliedern des Berner Rap-Kollektivs Chlyklass, bestehend aus Mitgliedern der Gruppen PVP und Wurzel 5 sowie den Rappern Baze und Greis. Zu ihren bekanntesten Liedern gehören «Ke Plan», «Deitige Nord», «Summer für immer» oder auch «Ke Summer».