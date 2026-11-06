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Schönheitschirurgin Colette Camenisch über aggressive Kunden
«Er hat sich vor mir aufgebäumt und ist fast auf mich los»

Schönheitschirurgin Colette Camenisch erzählt von einem bedrohlichen Erlebnis in ihrer eigenen Praxis. Ein Mann war mit dem Ergebnis seiner Augenoperation unzufrieden und wurde aggressiv. Wie sie reagierte und weshalb sie seither bei gewissen Patientengesprächen die Tür offen lässt, erzählt Camenisch im «Deeptalk».
Publiziert: vor 1 Minute
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Flavia Schlittler Ringier Verlag
Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin
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