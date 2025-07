Kevin Dias, bekannt aus «Emily in Paris», ist für Dreharbeiten in Zürich. Er spielt in «Love Roulette» einen narzisstischen Schauspieler und lobt die Zusammenarbeit mit Yvonne Eisenring.

«Emily in Paris»-Star Kevin Dias dreht für Yvonne Eisenrings Film «Love Roulette» in Zürich

1/7 Verstehen sich gut: Yvonne Eisenring und Kevin Dias. Der «Emily in Paris»-Star steht aktuell mit der Zürcherin für den Kinofilm «Love Roulette» vor der Kamera. Foto: Tinus Meier

Darum gehts Kevin Dias dreht in Zürich für den Schweizer Kinofilm «Love Roulette»

Yvonne Eisenring schrieb das Drehbuch und spielt die weibliche Hauptrolle

Auch Mike Müller und Dominique Devenport spielen bei «Love Roulette» mit

Patricia Broder Redaktorin People

«Seit ich in Zürich angekommen bin, esse ich ununterbrochen Schokolade – ich glaube, ich brauche gar kein Abendessen mehr», sagt Kevin Dias (34) und lacht. Der französische Schauspieler, bekannt aus der Netflix-Hitserie «Emily in Paris», ist kulinarisch wie künstlerisch in der Limmatstadt angekommen. Doch seine Anwesenheit in Zürich hat mehr Gründe als nur süsse Gelüste. Dias steht aktuell für den neuen Schweizer Kinofilm «Love Roulette» vor der Kamera.

«Es ist mein erstes Mal in Zürich, und ich bin total begeistert. Ich freue mich sehr, hier zu drehen», sagt Dias, der im Film die Rolle von John übernimmt – ein junger Schauspieler mit dem Hang zur Selbstdarstellung. «John ist wie eine überdrehte Version von mir selbst. Ich spiele einen Schauspieler, der ständig über seine Arbeit redet – lustigerweise hat mir eine Ex-Freundin genau das mal vorgeworfen. Heute verstehe ich, was sie damals meinte. In der Rolle von John kann ich diese alte Version von mir ein bisschen auf die Schippe nehmen.»

«Bin mit klassischem Bild von Beziehungen aufgewachsen»

Das Drehbuch zum Film stammt von der Zürcher Autorin Yvonne Eisenring (38), die auch die weibliche Hauptrolle spielt. «Love Roulette» dreht sich um moderne Liebe, Dating-Apps und emotionale Komplikationen beim Kennenlernen. Genau das reizte Kevin Dias: «Ich bin mit einem klassischen Bild von Beziehungen aufgewachsen. Meine Eltern sind seit über 35 Jahren zusammen. Heute ist Liebe viel komplexer. Ich bin auf Dating-Apps eine absolute Katastrophe. Deshalb fand ich John so spannend: Er ist selbstbewusst, ständig am Flirten – das komplette Gegenteil von mir.»

Für Eisenring ist Dias ein Glücksgriff. «Ich liebe die Figur John. Er ist überdreht, leidenschaftlich und völlig unfähig, den Raum zu lesen – aber auf eine liebenswerte Art. Ich habe beim Schreiben oft laut gelacht», sagt sie. Umso grösser ihre Freude, als Dias bei den Proben alle Erwartungen übertraf: «Ich wusste, dass er gut ist, aber beim Proben dachte ich: Wow, er ist sogar noch besser, als ich gehofft hatte. Er gibt John genau das Mass an Selbstironie, das ich beim Schreiben im Kopf hatte.»

Harmonische Zusammenarbeit

Neben Yvonne Eisenring und Max Hubacher in den Hauptrollen als Liebespaar Charlie und Tom konnten weitere namhafte Schauspieler für den Film gewonnen werden. Auch Mike Müller (61) und Dominique Devenport (29) sind bei «Love Roulette» mit dabei.

«Das Skript hat mich direkt abgeholt, schon beim Lesen musste ich viel lachen», sagt Devenport. «Die Figuren sind charmant und liebenswürdig, und die Dialoge sind trotz der komödiantischen Elemente erstaunlich realitätsnah, sie treffen den Ton meiner Generation – so unterhalte ich mich mit meinen Freunden.»