Nach Festivals und Spendenaktionen wagt SRF-Radiomoderatorin Tina Nägeli etwas Neues und führt Seniorinnen und Senioren durch eine 60+-Disco. Die Zürcherin verrät, was sie an der älteren Generation schätzt und weshalb sie ihre Grossmutter vermisst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tina Nägeli moderiert am 12. September «Suisse Disco 60+» in Zürich

Sie bewundert ältere Menschen, die offen und vorurteilsfrei bleiben

Event: Tanz von 14–20 Uhr, Musik von 60er–90er, Röbi Koller als DJ

Chiara Schmed, GlücksPost

Mit dem Mikrofon kann Tina Nägeli (41) bestens umgehen: Die SRF-1-Radiomoderatorin führte bereits durch Sendungen wie die «Hitparade» oder Projekte wie «Jeder Rappen zählt». Zudem war sie lange das Gesicht des SRF-3-«Festivalsommers». Aktuell begleitet sie als Morgenstimme das SRF-1-Publikum in den Tag. Am Samstag, 12. September, führt die Zürcherin gemeinsam mit ihrem SRF-1-Kollegen Mike La Marr (63) durch das Rahmenprogramm der «Suisse Disco 60+» von Pro Senectute. Unter anderem werden die beiden auf der Bühne Gespräche mit Kurt Aeschbacher (77) oder Patrizia Laeri (49) führen.

Bei diesem baldigen Event wird die 41-Jährige eher zu den jüngeren Teilnehmer/ -innen gehören. Wobei das Alter für Nägeli nicht mehr als eine Zahl ist. Für sie zähle nur, wie sich Menschen fühlen – unabhängig des Alters. «Ohne positive Energie ist die beste Party Zeitverschwendung», findet sie.

Tina Nägeli bewundert speziell ältere Menschen, die offen für Neues bleiben. Und ganz besonders beeindrucken sie Seniorinnen und Senioren, die der jüngeren Generation nicht mit Vorurteilen, sondern mit Neugier begegnen. «Darin war meine Grossmutter eine Meisterin», erinnert sie sich.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Grossmutter hat sie beeindruckt

Tina Nägelis Grossmutter mütterlicherseits hat sie bereits als Mädchen beeindruckt. «Sie war eine sehr eigenständige und moderne Frau, konnte Auto fahren und hat meinen Grossvater herumchauffiert», erzählt die Moderatorin. «Ausserdem trug sie Sneakers – zu einer Zeit, als das für Grossmütter noch längst nicht selbstverständlich war.» Ihren Humor habe sie ebenfalls geliebt. «Auch 30 Jahre nach ihrem Tod denke ich immer wieder an sie. Sie fehlt.»

Die Erinnerungen an ihre Grossmama begleiten Tina Nägeli bis heute. Gedanken darüber, wie sie selbst einmal älter werden möchte, macht sie sich hingegen kaum. «Ich weiss noch nicht mal, was es heute zum Abendessen gibt», scherzt sie. «Also weiss ich erst recht nicht, was ich in zwanzig Jahren machen werde.» Nägeli geht im Leben dem nach, was ihr Freude bereitet. «Alles andere wird sich weisen.» Was sie im Alter aber nie verlieren wolle, sei ihre Begeisterungsfähigkeit und ihren Humor. «Beides macht das Leben aus meiner Sicht leichter.»

Beim Älterwerden ertappt sich Tina Nägeli selten selbst. Ganz spurlos geht die Zeit aber auch an ihr nicht vorbei. «Kürzlich habe ich bis um 4 Uhr nachts gemalt – und es am nächsten Morgen bitter bereut. Wenig Schlaf habe ich in jüngeren Jahren definitiv besser vertragen», erzählt sie lachend.

Dass die «Suisse Disco 60+» nicht bis mitten in die Nacht andauert, kommt ihr daher gelegen: Von 14 bis 20 Uhr wird in «The Hall» zu Hits aus den 60er- bis 90er-Jahren getanzt. Ex-«Happy Day»-Moderator Röbi Koller (68) sorgt als DJ am Mischpult musikalisch für Stimmung. Tina Nägeli will natürlich nicht nur moderieren. Gemeinsam mit Mike La Marr möchte sie nach der gemeinsamen Moderation das Tanzbein schwingen. «Ich weiss von unseren Weihnachtsessen, dass er ein leidenschaftlicher Tänzer ist.»