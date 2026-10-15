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Anstich von Marijke Amado
So lief die Eröffnung von Hanselmanns Wiesn ab

Wie jedes Jahr feiert Reto Hanselmann ein Wiesn-Fest. Dieses Jahr macht Marijke Amado den Anstich. Wie es gelaufen ist, siehst du im Video.
Publiziert: 15.10.2026 um 20:31 Uhr
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