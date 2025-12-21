Was erst bloss Spass war, wurde Wirklichkeit: Die zweifache Mutter und ehemalige Härz-Sängerin hat eine Adventssingle veröffentlicht. Inspiriert wurde Debby Seiler durch den Klassiker «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carey.

Chiara Schmed, GlücksPost

Bei Deborah Seiler (39) laufen schon seit Monaten Weihnachtslieder. Die Walliserin, bekannt unter ihrem Künstlernamen «Debby», liebt die Adventszeit mit allem Drum und Dran. «Seit dem 22. November steht bei uns der Weihnachtsbaum», sagt die zweifache Mutter und ehemalige Härz-Sängerin.

Vor kurzem hat Debby ihre Weihnachtssingle «Wunschzäddel» veröffentlicht. Was als Scherz zwischen ihr und Musikkollege Sandro Jordan (34) begonnen hatte, wurde schliesslich Wirklichkeit. Der Gitarrist spielte mit ihr bereits in der Coverband «Double D» und ist nun fester Bestandteil ihrer Liveband. «Wir hörten gemeinsam im Auto ‹All I Want for Christmas Is You› von Mariah Carey», erzählt sie. Beide haben eine ausgeprägte Schwäche für Weihnachtsmusik – egal ob im Sommer oder im Winter. «Sandro und ich meinten, wir sollten auch einmal ein Weihnachtslied komponieren.»

Idee bei Kirchenbesuch

Als Debby bei einem Kirchenbesuch eine Melodie einfällt, ruft sie sofort den Gitarristen an. Gemeinsam setzen sie das Projekt um. Dabei spinnen sie quasi den Songtext von «All I Want for Christmas» weiter. «Mariah Carey wünscht sich im Song den ‹einen› unter ihren Weihnachtsbaum. Wir haben uns überlegt: Was, wenn man die Menschen, die man liebt, bereits bei sich hat?» Mit ihrem Mann Pascal (46) und den beiden Söhnen Aiden (9) und Lian (4) hat sie alles, was sie sich wünscht. «Darum bleibt mein Wunschzettel leer.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Genau davon handelt nun auch ihr im Walliser Dialekt vorgetragenes Lied «Wunschzäddel».

Musikalische Familie

Zu Hause in Niedergesteln VS singt Debby oft gemeinsam mit ihren Söhnen, besonders in der Adventszeit. «Jeden Sonntag stimmt Aiden ein Weihnachtslied an, das er in der Schule gelernt hat. Dann zünden wir die nächste Kerze vom Adventskranz an.» Auch das Backen von Biscuits oder Grittibänz komme im Hause Seiler nicht zu kurz. Das weihnachtliche Highlight ist für die Mutter jedoch der 24. Dezember: «Wenn die Kinder ihre Geschenke unter dem Baum öffnen und ich das Funkeln in ihren Augen sehe, bin ich glücklich.» Für eine Mutter sei dieser Moment unbeschreiblich.

Nächstes Jahr wird Debby Seiler wieder die eine oder andere Single veröffentlichen. Um was es sich genau handelt, will sie noch nicht verraten. «Aber es wird etwas ganz anderes als dieses Weihnachtslied», meint sie schmunzelnd.