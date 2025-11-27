Darum gehts
- Valentino Vivace tritt im Zauberpark Zürich-Kloten auf, plant neue Musik
- Vivace kreierte seine Musikpersona während seines Musikstudiums an der ZHdK
- Seine Europa-Tournee ab Mitte Januar führt durch 7 Länder
Egal wie das Wetter am Samstagabend wird, beim Flughafen Zürich wird mit einer guten Portion Italo-Disco für heisse Rhythmen gesorgt. Verantwortlich dafür: der Tessiner Musiker Valentino Vivace (30), der dann auf der Bühne des Zauberparks in Zürich-Kloten stehen wird. Trotz des Auftritts inmitten des weihnachtlichen Festivals wird der Fan von Synthesizern den Wham!-Klassiker «Last Christmas» nicht zum Besten geben.
https://www.youtube.com/watch?v=RdeLzgaAw-w
«Es ist zwar mein absoluter Favorit unter den Weihnachtsliedern, aber wir sind derzeit so mit den Aufnahmen neuer Musik beschäftigt, dass wir den Titel für Samstag nicht einüben konnten», so Valentino Vivace im Gespräch mit Blick.
Kurze Auszeit nach intensivem Jahr
Für gute Stimmung wird Vivace aber so oder so sorgen. Dieses Jahr erschien sein Album «Discoteca Vivace» mit acht Italo-Disco inspirierten Tracks. Die dazugehörige Tournee führte den Vokuhila-Träger von Kroatien über Italien, Deutschland und Frankreich bis in die Schweiz. «Es war ein sehr intensives Jahr», sagt Vivace. «Am Ende der Festival-Tour habe ich es gemerkt und brauchte eine Auszeit. Aber ich hatte schon im Oktober zwei Wochen Ferien auf Sizilien geplant.»
Valentin Kopp, wie Vivace bürgerlich heisst, kreierte seine Musikpersona im Rahmen der Masterarbeit seines Musikstudiums an der Zürcher Hochschule der Künste. In eine total andere Rolle schlüpfe er aber nicht: «Als Valentino Vivace bin ich zu 80 Prozent ich selbst. Ich selbst mag auch die ruhigen Momente. Auf der Bühne ist natürlich alles noch viel explosiver und lebhafter, also ‹vivace›.»
Europa-Tournee startet im Januar
Vivace, der im Mendrisiotto und Lugano im Tessin aufgewachsen ist, in Lausanne und Zürich studiert hat und heute auch in Zürich wohnt, will bis zum nächsten Sommer neue Musik veröffentlichen. Und er träumt von einer Teilnahme am legendären San-Remo-Festival. «Aber nur mit dem richtigen Song. Das ist so ein riesiges Ding, da muss alles stimmen», sagt er. Der Gewinner des San-Remo-Festivals bekommt jeweils die Möglichkeit, für Italien zum Eurovision Song Contest zu fahren. Vivace könnte sich aber auch eine Teilnahme dort für die Schweiz vorstellen. «Auch mit dem perfekten Song. Aber den habe ich noch nicht», sagt er.
Jetzt konzentriert sich Vivace erst einmal auf die nächste Tournee, die ihn ab Mitte Januar nach Italien, Frankreich, Holland, Deutschland, Österreich, Ungarn und in die Schweiz führt. Der Jahresabschluss steigt aber am Wochenende im Zauberpark, inklusive Afterparty. «Und dort werde ich bestimmt vor Ort sein. Eine gute Party lasse ich mir nicht nehmen.»
Valentino Vivace tritt am Samstag, 29. November 2025 im Zauberpark am Flughafen Zürich auf. Tickets unter www.zauberpark.ch.
