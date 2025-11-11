Das SummerDays Festival Arbon enthüllt sein Line-up für 2026. Internationale Stars wie Roxette, Tom Odell und Anastacia sowie Schweizer Acts wie Hecht und Gotthard werden am 28. und 29. August am Bodenseeufer auftreten. Der Vorverkauf beginnt am 14. November.

Das SummerDays Festival in Arbon hat sein Line-up für 2026 bekannt gegeben. Am 28. und 29. August 2026 werden nationale und internationale Stars das Bodenseeufer in eine Festivalkulisse verwandeln. Unter den angekündigten Acts befinden sich Roxette, Tom Odell, Anastacia, Hecht, Ellis Mano Band, Nena, Max Herre & Joy Denalane, Gotthard, Lo & Leduc sowie Valentino Vivace. Der Vorverkauf für die 17. Ausgabe des Festivals beginnt am 14. November.

Das SummerDays Festival zieht jährlich 24'000 Besucher an und zeichnet sich durch seine einzigartige Lage direkt am Wasser, familiäre Atmosphäre und ein sorgfältig kuratiertes Programm aus. Die letzte Ausgabe war laut Veranstalter ein Rekorderfolg, mit einem so frühen Ausverkauf wie nie zuvor in der Festivalgeschichte.

Ein vielversprechendes Line-up

Der Freitag verspricht ein energiegeladenes Line-up: Roxette werden ihre zeitlosen Hits präsentieren, Anastacia sorgt mit ihrer markanten Soulstimme für Hühnerhautmomente, und Gotthard bringt mit ihrem Rock-Sound das Publikum zum Kochen. Nena, eine Ikone der deutschen Popmusik, wird für Nostalgie sorgen, während die Ellis Mano Band den Abend eröffnet.

Der Samstag steht im Zeichen der Schweizer Musikvielfalt und internationaler Singer-Songwriter: Hecht garantieren Festivalstimmung, Tom Odell bringt internationales Flair, Max Herre & Joy Denalane begeistern mit Soul und Rap, Lo & Leduc sorgen für Mundart-Hits, und Valentino Vivace eröffnet den Tag mit einer Mischung aus Funk, Pop und Italo-Vibes. Zwei weitere Acts für den Samstag werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Eine Besonderheit des Festivals ist die kostenlose An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus der gesamten Schweiz. Diese Initiative, die seit zwei Jahren besteht, hat den Anteil der ÖV-Nutzer unter den Festivalbesuchern verfünffacht.

Von Arbon nach Spiez und vice versa

Wem das Line-up gefällt, aber die Fahrt in die Ostschweiz etwas zu weit ist, für den gibt es gute Neuigkeiten. Denn gleichzeitig zum SummerDays in Arbon findet in Spiez das Partnerfestival Seaside Festival statt. Durch die Zusammenarbeit kommt es auch zu einem Austausch gewisser Acts. So treten unter anderem Roxette, Tom Odell, Anastacia, Nena und Gotthard nicht nur in Arbon auf, sondern auch in Spiez.