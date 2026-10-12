Daniel Humm ist als Koch erfolgreich. Um eine solche Karriere hinzulegen, braucht es nicht nur Können, sondern auch Selbstbewusstsein. Das Geheimnis hinter seinem selbstsicheren Auftreten verrät der Aargauer in einem spontanen Interview in New York.

Darum gehts Daniel Humm verrät das Geheimnis seines Selbstbewusstseins

Als Kind gehörte er nie richtig dazu

Seine Mutter sagte, dass sich alles immer zum Guten wenden werde

Silja Anders Redaktorin People

Lässig schlendert ein Mann im weissen T-Shirt durch New York. Dreitagebart, Lockenkopf und eine goldene Kette mit einem Gitarrenpick aus Jade um den Hals strahlt er viel Selbstbewusstsein aus. Das fällt auch dem Content Creator David Carmi (26) auf, als er Daniel Humm (50) auf der Strasse anspricht.

«Sie sehen extrem selbstbewusst aus», sagt Carmi zum Starkoch aus dem Aargau. Da muss Daniel Humm lachen, gibt aber zu, dass er es ist. Die Ausstrahlung von Humm sei Carmi aufgefallen. Er fragt Humm, was ihn so selbstbewusst mache. «All die Fehler, die ich gemacht habe, und all die Fehler, aus denen man lernt», gibt der Koch zu. Diese Fehler würden einen erkennen lassen, dass das Leben lang sei, «und wenn man einen Fehler macht, kann man es nochmals versuchen».

Sein Job und sein Team erden ihn

Das gefällt David Carmi, doch er möchte noch tiefer gehen: «Gab es eine Herausforderung, mit der Sie beim Aufwachsen konfrontiert wurden und die Sie zu einer selbstbewussteren Person gemacht hat?» Daniel Humm gibt zu, als Kind nie richtig dazugehört zu haben. Ein Lehrer habe ihm dann gesagt, dass es für Träume keine Regeln gäbe. «Ich habe versucht, dem zu folgen, und es hat irgendwie geklappt», lacht Humm. Auch seine Mutter habe ihm einen guten Rat mit auf den Weg gegeben. «Es gibt immer eine Tür, die sich öffnen wird, um positiv zu sein. Selbst wenn man das Gefühl hat, man wisse nicht, wie man eine Situation lösen könne oder man sich niedergeschlagen fühle. Irgendwann geht es immer wieder bergauf. Und ich denke, es ist das Vertrauen darauf, dass sich alles immer zum Guten wendet.»

Der Interviewer möchte von Daniel Humm wissen, wie dieser es geschafft hat, trotz seines Selbstbewusstseins auf dem Boden zu bleiben. «Ich versuche, mich mit grossartigen Menschen zu umgeben, sowohl persönlich als auch bei der Arbeit.» Über die Jahre habe er auch viel von seinem Team gelernt. Zudem erde ihn sein Job, die Arbeit mit «echten Zutaten», mit Dingen, «die aus der Erde kommen».

Nicht nur im Job läuft es bei Daniel Humm gut, weshalb er selbstbewusst durch die Welt laufen kann. Auch privat läuft es bei dem Schweizer. Nach seiner Beziehung zu Hollywood-Star Demi Moore (63) hat der Star-Koch in der Schauspielerin Annabelle Dexter-Jones (39) sein grosses Liebesglück gefunden. Die beiden gaben sich im Juni 2025 das Jawort.