Trotz beruflicher Erfolge musste sich die Bielerin ihre Selbstliebe hart erkämpfen. Dabei haben ihr Therapie und Musik geholfen. Mit ihren einfühlsamen Pop-Liedern will Dana Tabus brechen und ihren Fans einen sicheren Ort schenken.

Darum gehts Dana aus Biel begegnet Selbstkritik mit Therapie und Musik

Sie spricht offen über Essstörung und Bisexualität

In Berlin arbeitet sie an ihrem neuen Album «Like a Girl»

Chiara Schmed

Musik begleitet sie schon ihr ganzes Leben lang, denn Dana (29) wuchs mitten in einer Musiker­familie auf. Mit zarten elf Jahren begann sie, Gesangsunterricht zu nehmen. Später studierte die Bielerin in Zürich und ­London Musik und arbeitete als Hintergrundsängerin für berühmte Künstler wie Stormzy (33) und Rag ’n’ Bone Man (41).

Seit einigen Jahren fokussiert sich die Musikerin jedoch ganz auf ihre Solo­karriere. Nach ihrem ersten Album 2022 wurde Dana Burkhard, wie sie mit bürgerlichem Namen heisst, als «SRF 3 Best ­Talent» ausgezeichnet. Doch trotz dieser Höhepunkte ist sie, die zum Treffen mit der GlücksPost in bunten Kleidern erscheint, mit dunklen Momenten vertraut. Immer wieder nagt Selbstkritik an ihr.

In Therapie seit eh und je

Um solche zermürbenden Situationen zu bekämpfen, hat Dana eine Liebeserklärung an sich selbst geschrieben und in Musik umgewandelt. Daraus ist das Lied «Darling, You’re the Worst» entstanden. Die Idee zu diesem Lied hatte sie nach einer Therapiestunde. Denn nicht nur die Musik, sondern auch die Therapie begleitet sie schon eine ganze Weile. «Ich bin gefühlt schon mein halbes Leben in Therapie», erzählt sie ­offen. Ein wiederkehrendes Thema in ihren Sitzungen: Besonders nach geselligen ­Runden ertappt sich Dana oft dabei, sich selbst zu verurteilen – und zwar aus Angst, unsympathisch gewirkt zu haben.

«Welchen Tonfall hat meine innere Stimme eigentlich? Und würde ich so ­jemals mit einer Freundin reden? Sicher nicht», kam Dana einst beim Reflektieren zum Schluss. Als Mädchen lerne man oft, dass man lieb, hübsch und perfekt sein muss, um liebenswert zu sein. «Aber vielleicht bin ich einfach gut genug, auch wenn ich nicht perfekt bin.»

Sie spricht offen über ihre Bisexualität

Ihre Lieder sieht Dana als vertontes Tage­buch. Das Aussprechen von schweren Themen heile sie. «Über heikle Themen zu reden, ist das Gegenteil von Scham», findet die Musikerin. So hat sie früher ­bereits offen über ihre Essstörung und das Erkennen ihrer Bisexualität gesprochen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Den festen Glauben an ihren Weg verdankt die Wahlzürcherin ihrem Elternhaus in Biel. Mit zwölf schrieb sie erste ­Lieder, ging mutig von Bar zu Bar und fragte nach Auftritten. Bis heute ist die Musik Familiensache geblieben: Ihr grosser ­Bruder Joël (32) spielt als Bassist in ihrer Band. «Meine Mutter hat uns vorgelebt: Wenn du etwas wirklich willst und alles gibst, ist alles möglich.» Von ihr lernte sie auch die Kunst des Manifestierens.

Diesen optimistischen Schwung nimmt Dana nun mit nach Berlin, wo sie an ihrem neuen Album «Like a Girl» feilt – einer Hommage an das Frausein, wie sie sagt. Auch hat sie weitere musikalische Wünsche wie «irgendwann im Hallenstadion zu singen», verrät sie schmunzelnd. «­Aktuell wünsche ich mir aber vor allem eine ausverkaufte Mühle Hunziken in Rubigen im Frühling 2027 bei der Taufe meines dritten Albums.»