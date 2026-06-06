25 Jahre nach ihrem letzten Vorhang melden sich die Schmirinskis zurück. Das einst erfolgreichste Comedy-Duo der Schweiz präsentiert im Oktober zwei Jubiläumsshows. Gut möglich, dass da noch mehr draus wird!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft René Rindlisbacher und Stephan Schmidlin feiern am 9./10. Oktober Jubiläum

Ihre Show zum 40-jährigen Bestehen bietet Kultfiguren und Überraschungsgäste

1990er-TV-Hit «Top of Switzerland» erreichte bis zu 1,4 Millionen Zuschauer

Leo Lüthy, GlücksPost

Sie tun es nochmals: René Rindlisbacher (63) und Stephan Schmidlin (63) lassen die Schmirinskis auferstehen. In zwei nostalgischen Jubiläumsshows wollen die Lach-Legenden am 9. und am 10. Oktober die Gründung ihres Comedy-Duos vor 40 Jahren feiern. Was 1986 in Affoltern am Albis ZH in einer kleinen Aula begann, sollte später über 15 Jahre lang in der ganzen Schweiz für Lachtränen und Zwerchfellverspannungen sorgen.

40 Jahre Schmirinskis – jetzt gibt es eine Zusatzshow Vor 40 Jahren standen Schmirinskis erstmals gemeinsam auf der Bühne. Zum grossen Jubiläum feiern sie nun ihr Revival – und die Nachfrage ist gross: Die ersten beiden Vorstellungen waren innert kürzester Zeit ausverkauft. Deshalb legen die Kult-Komiker nach: Am 11. Oktober 2026 gibt es eine Zusatzvorstellung im Kasinosaal Affoltern am Albis. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 10. Juni 2026, um 13 Uhr bei Ticketcorner. Vor 40 Jahren standen Schmirinskis erstmals gemeinsam auf der Bühne. Zum grossen Jubiläum feiern sie nun ihr Revival – und die Nachfrage ist gross: Die ersten beiden Vorstellungen waren innert kürzester Zeit ausverkauft. Deshalb legen die Kult-Komiker nach: Am 11. Oktober 2026 gibt es eine Zusatzvorstellung im Kasinosaal Affoltern am Albis. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 10. Juni 2026, um 13 Uhr bei Ticketcorner. Mehr

Bleibt die Frage, warum die zwei «Bühnen-Streithähne» uns dies alles nochmals antun wollen. «Mir ist beim Aufräumen im Keller jüngst ein altes Plakat der Schmirinskis in die Hände gekommen. Ein Plakat von unserem ersten Auftritt», erklärt René Rindlisbacher. «Ich habe darauf sofort Schmidi angerufen und ihm zu unserem 40-Jahr-Jubiläum gratuliert. Dabei haben wir erstmals scherzhaft über ein Comeback geplaudert.» Bei der Feier zum 60. Geburtstag von Fussball-Trainer Urs Fischer im Februar diesen Jahres haben die zwei erneut über eine mögliche Jubiläums-Show gewitzelt. «Urs Fischer meinte, dass wir es unbedingt tun sollten», sagt Rindlisbacher. «Und einem erfolgreichen Bundesliga-Trainer sollte man schliesslich nicht widersprechen.»

Wiedersehen mit Alfonso

Die Comedy-Legenden wollen in der Jubiläumsshow auf ihre drei grossen Tournee-Programme zurückblicken, die jeweils Hunderttausende von Schweizerinnen und Schweizern begeisterten. Das Publikum liebte den Mix aus rasantem Wortwitz, Slapstick und der unverkennbaren Dynamik zwischen den beiden ungleichen Charakteren.

Aber auch ihr Samstagabend-TV-Hit «Top of Switzerland», der in den 90er-Jahren mal rekordverdächtige 1,4 Millionen TV-Zuschauende an den Bildschirm fesselte, wird Bühnen-Thema sein. Und natürlich dürfen die Kult-Figuren wie der Blaukittel-Italiener Alfonso oder der Berner Musiker Bruno Waldvogel nicht fehlen. Dazu versprechen die Schmirinskis Überraschungsgäste, viele emotionale Momente und Spontan-Gags. «Wir werden einige Kultnummern von damals aufleben lassen, aber auch alte Sketche total neu interpretieren», sagt Rindlisbacher. «Noch sind wir mitten in den Vorbereitungen. Alles ist möglich. Und bei den ersten Proben und Besprechungen haben wir bemerkt, dass unser Humor noch immer derselbe ist und wir uns bestens verstehen. Es macht richtig Spass, wieder zusammen Sketche auszuarbeiten. Und wir sind, Gott sei dank, nach wie vor nicht immer gleicher Meinung.»

Stephan Schmidlin, der seit dem Schmirinskis-Aus äusserst erfolgreich als Bildhauer und Skulpteur unterwegs ist, freut sich ungemein auf sein Bühnen-Comeback nach 25 Jahren: «René wollte eigentlich erst noch ein Bewerbungsgespräch mit mir führen. Aber ich denke, ich kriege das alles schon noch hin», meint er lachend. Ihm macht es Spass, in den alten Sachen zu wühlen und zu realisieren, wie viele Nummern sie in all den Jahren zusammen produziert haben. «Nun haben wir die Qual der Wahl, daraus ein neues Bühnenprogramm zu schaffen», meint Schmidlin, der sich auf etwas ganz besonders freut: «Meine Söhne können mich erstmals überhaupt live auf einer Comedy-Bühne sehen.»

14:01 Ein Tag mit den Rindlisbachers: Das nervt Laura besonders an ihrem Vater René

Kinder mit im Boot

René Rindlisbachers Tochter Laura (31), mit der er aktuell als Comedy-Duo unterwegs ist, wird ebenfalls Teil der Jubiläumsshow werden. Vielleicht gar auch Stephan Schmidlins Zwillingssöhne Niels und Jens (25). «Wir könnten uns vorstellen, dass sie dem Publikum ihre Sicht auf die Comedy-Altväter verraten. Mal abwarten. Wir haben ganz viele neue Ideen», meint Rindlisbacher. Wenn die zwei Shows im Casino in Affoltern am Albis beim Publikum ankommen, ist gut möglich, dass die Schmirinskis kommendes Jahr mit einer Zusatzshow nachlegen.