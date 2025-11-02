Schockmoment bei S'Rindlisbachers: René Rindlisbacher kollabierte am Samstagabend bei einer Vorstellung auf der Bühne. Die Vorstellung wurde abgebrochen. Gegenüber Blick gibt der Komiker jetzt Entwarnung.

1/5 René Rindlisbacher erlitt bei einem Auftritt in Sarnen OW einen Schwächeanfall. Foto: Thomas Meier

Darum gehts René Rindlisbacher bricht bei Comedyshow zusammen, gibt aber Entwarnung

Schwächeanfall während Spital-Szene, Vorstellung abgebrochen, Publikum schockiert

Michel Imhof Teamlead People

Grosse Aufregung beim Auftritt von S'Rindlisbachers in der Aula Cher in Sarnen OW: Bei der Comedyshow von René Rindlisbacher (62) und seiner Tochter Laura (32) sackte der Komiker auf der Bühne plötzlich zusammen und war nicht mehr ansprechbar. Die Sanität war innert zehn Minuten vor Ort, die Vorstellung musste abgebrochen werden.

«So etwas habe ich noch nie erlebt. Wir hatten Angst, er sei vor unseren Augen gestorben», sagt ein Leserreporter zu Blick. «Er brach auf der Bühne vor uns allen zusammen. Dann ging alles schnell: Er wurde in Seitenlage gebracht, der Vorhang zugezogen. Und dann haben alle den Saal verlassen. Uns war schnell klar: Diese Vorstellung geht heute nicht mehr weiter.»

Rindlisbacher gibt Entwarnung

Rindlisbacher bestätigt gegenüber Blick den Vorfall. Und gibt am Tag danach Entwarnung: «Mir geht es hervorragend. Ich bin zur Sicherheit für einen Check-up ins Spital gegangen und habe alles testen lassen. Und meine Werte sind sogar besser als die, die ich normalerweise habe», sagt er.

Rindlisbacher liess sich vorsorglich untersuchen, weil er den Vorfall vom Samstagabend nicht einordnen konnte. Der Komiker hat eine lange Krankenakte: Epilepsie, Arthritis, Tinnitus, Nierenkoliken, Bandscheibenvorfall, Schuppenflechte, Zusammenbrüche, Depression und ein Herzfehler. «Mir wurde gestern auf der Bühne übel, und ich wusste nicht, wieso. Und dann hatte ich ein Blackout und sackte zusammen.»

«Mir war total heiss im Saal»

Dass es Rindlisbacher am Abend nicht gut ging, merkte er schon zu Beginn der Vorstellung. «Mir war total heiss im Saal. Aber Laura meinte, die Temperatur sei normal.» Ironischerweise ereignete sich der Schwächeanfall genau während einer Szene, die sich im Spital abspielt. «Wir waren erst nicht sicher, ob sich das, was sich auf der Bühne abgespielt hat, sogar zur Nummer gehört», sagt der Leserreporter gegenüber Blick. Rindlisbacher: «Es sind natürlich alle erschrocken. Hinter den Kulissen gabs aber relativ schnell Entwarnung, weil ich kurz nach dem Schwächeanfall mit Laura reden konnte. Aber klar, war es fürs Publikum ein Schock. Deshalb haben wir auch entschieden, die Show nicht weiterzuspielen.»

Der Vorfall habe keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Tournee der beiden. In zwei Wochen stehen René und Laura Rindlisbacher an zwei Abenden mit ihrem Programm «Zwei Herz und ei Seel» in Küssnacht am Rigi auf der Bühne, eine Woche später in Grenchen SO und Glarus. «Den Termin in Sarnen holen wir selbstverständlich nach», sagt Rindlisbacher. Der Zeitpunkt sei noch offen. «Wir suchen nach einem passenden Termin im Frühling.»

