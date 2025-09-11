Das Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk schockiert die Welt. Der Todesfall beschäftigt auch den Schweizer Influencer und Schauspieler Flavio Leu. Auf Instagram äussert er sich froh über sein Heimatland.

1/8 Influencer und Schauspieler Flavio Leu schlägt auf Instagram für einmal ernste Töne an. Foto: Instagram/Flavioleu

Darum gehts Attentat auf Charlie Kirk an der Utah Valley University

Schweizer Influencer reagieren auf den tragischen Vorfall

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Bei einem Attentat an der Utah Valley University in Orem im Bundesstaat Utah wurde der Aktivist, Podcaster und Autor Charlie Kirk (†31) von einem unbekannten Schützen tödlich verletzt, als er im Rahmen seiner «American Comeback Tour» zu den Studierenden sprach. Der Täter konnte unerkannt flüchten und wird nun fieberhaft gesucht.

Der Mordanschlag auf Charlie Kirk bewegt Menschen auf der ganzen Welt. Auch in der Schweiz ist die Betroffenheit gross. Einer, der sich früh zum Attentat meldete, ist der Influencer und Schauspieler Flavio Leu (26), der für seine unbeschwerten und witzigen Videos in den sozialen Medien bekannt ist. Nach dem Tod von Charlie Kirk postet er in seiner Instagram-Story jedoch eine ernste Reaktion auf den Vorfall in den USA.

«Simmer froh, lebemer ide Schwiz, wo mer kei Chugle in Chopf kassiert, wenn mer sini Meinig üsseret», schreibt Flavio Leu in weisser Schrift auf schwarzem Hintergrund.

Der Schweizer Influencer Flavio Leu reagiert auf das Attentat auf Charlie Kirk. Foto: Instagram/Flavioleu

Erschütterte Stars

Flavio Leu ist nicht der einzige Comedian, der sich nach Charlie Kirks Tod in den sozialen Medien zu Wort meldet. Auch sein Arbeitskollege Russel Brand (50) postete eine mitfühlende Nachricht auf Instagram. «Er war ein guter, seltsamer Christ. Möge Gott gut für seine Familie sorgen», schreibt er.

Schauspieler Chris Pratt (46) schreibt eindringliche Zeilen auf dem Nachrichtendienst X: «Ich bete gerade für Charlie Kirk, für seine Frau, seine kleinen Kinder und für unser Land. Wir brauchen Gottes Gnade. God help us.»

Arnold Schwarzenegger (78) hofft, dass die Tragödie die Menschen wachrüttelt. «Möge dies jetzt auch ein Moment sein, in dem wir unsere Menschlichkeit wiederentdecken», schreibt der Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien auf X.

