Ein Rückzugsort wie aus dem Bilderbuch: Vor sechs Jahren fand Colette Carmen Camenisch (52) – in der Branche schlicht als «C3» bekannt –, ihr ganz persönliches Traumhaus. Idyllisch versteckt, nur wenige Schritte vom Waldrand und einen Katzensprung von der Stadt Zürich entfernt. Sie sagt, ihr Stil sei nordisch inspiriert (warum, davon später). Sie mag es üppig, luxuriös, aber mit klaren Linien. Auch Cheminées mag sie. Solche, die auf Knopfdruck sofort Feuer und Flamme sind. In den Räumen gedeckte Farben – schrille Töne wie Orange und Gelb gibt es nicht.

« Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, ziehe ich es durch Colette C. Camenisch »

Hier lebt Colette Camenisch mit ihrem Partner, dem orthopädischen Chirurgen und Traumatologen Gerardo J. Maquieira (56). Seit neun Jahren sind die beiden ein Paar. Der Alltag sei geprägt von ihren Berufen, erzählen sie. «Wenn wir nach Hause kommen, hören wir einander erst einmal zu. Hatte der andere einen guten Tag? Wie verliefen die Operationen? Wer den schwierigeren Tag hatte, darf zuerst erzählen», so Colette Camenisch. «Danach gehe ich in den Wald, laufen. Und Gerardo geht ins Fitnesscenter oder spielt Tennis.»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Der lange Weg zur plastischen Chirurgin

Colette Camenisch wächst in Chur auf – mit zwei Schwestern und einer Menge Pferde. Bodenständig und bescheiden sei ihr Elternhaus gewesen. Im Sommer hilft sie den Bauern beim Heuen, spaltet Holz – und schmiedet schon als Elfjährige grosse Pläne: Sie will Ärztin werden. Mit 13 nutzt sie die Gunst der Stunde. Weil ihr Vater in der Medizintechnik arbeitet und gute Kontakte zum Kantonsspital Chur pflegt, löchert sie ihn so lange, bis er ihr einen Platz im Operationssaal verschafft. Ausgerechnet bei einer Hirnoperation. «Als ich das offene Gehirn sah, wurde mir schlecht, und ich musste den Saal verlassen», erinnert sich Camenisch. «Trotzdem war ich fasziniert.» Wenig später wagt sie bei einem Knie-Eingriff den zweiten Anlauf. «Mir wurde wieder speiübel. Aber ich riss mich zusammen. Von diesem Moment an stand fest: Ich will nicht bloss Medizinerin werden, sondern Chirurgin!»

« Ich habe Kinder gern. Aber eigene wollte ich nie Colette C. Camenisch »

Staatsexamen und Dissertation in der Tasche, mit 28 Jahren die erste Stelle: Als Colette Camenisch am Regionalspital Horgen ihre Assistenzzeit antritt, betritt sie eine Männerdomäne. «Vor 25 Jahren waren Frauen in der Chirurgie rar, der Umgangston rau. Doch ich liess mich nicht be­irren und ging meinen Weg. Auch wenn es nicht immer einfach war», sagt sie. Es folgen fordernde Lehrjahre, darunter eine prägende Zeit auf der Unfallchirurgie am Zürcher Universitätsspital.

Mit 33 Jahren dann der vorläufige Höhepunkt: Sie wird Oberärztin am Spital Bülach. Doch Camenischs wahre Passion gilt der Plastischen Chirurgie – und genau dort stösst sie an Grenzen. In der Schweiz will ihr niemand eine Chance geben. «Ich wurde überall abgewiesen. Den einen war ich zu laut, den anderen zu auffällig, den dritten fachlich ungenügend.» Camenisch versucht es im Ausland: Portugal, Spanien, Deutschland, Frankreich. Wiederum: Absage um Absage. Die einzige Zusage kommt schliesslich aus Schweden – und selbst dort begegnet man ihr anfangs mit Skepsis.

Dreieinhalb Jahre bleibt sie in Schweden. «Es war die beste Entscheidung meines Lebens, obwohl diese Phase finanziell extrem hart war», erinnert sie sich. «Ich musste für die Ausbildung einen Kredit aufnehmen, hatte Schulden im Nacken und verdiente anfangs nur 1000 Euro im Monat.» Dazu kam die Sprachbarriere, denn ihr Chef stellte unmissverständlich klar: Erst wenn sie fehlerfrei Schwedisch spreche, dürfe sie eigenständig operieren. Sie fackelte nicht lange: «Innerhalb von rund drei Monaten lernte ich fliessend Schwedisch – auch mithilfe von Kinderbüchern.» Ausschlaggebend für die Rückkehr in die Schweiz waren die schwere Krebserkrankung ihrer Schwester und ein Angebot der Klinik Pyramide in Zürich. Dort arbeitet sie vier Jahre lang als plastische Chirurgin, bis sie im April 2017 ihre eigene Praxis eröffnet, die Clinic Beethovenstrasse in Zürich.

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«Ich liebe Botox»

«An der Chirurgie hat mich immer das Zusammenspiel aus Medizin, Handwerk, Präzision und unmittelbarer Verantwortung fasziniert», erzählt Colette Camenisch. In ihrem Fachgebiet gehe es um weit mehr als um Skalpell und Schnittführung: «Man behandelt nicht bloss eine Diagnose. Man berührt Identität, Körpergefühl und Lebensqualität.»

Die Spezialistin für Brustchirurgie, «Mommy Makeovers» und Straffungen nach starkem Gewichtsverlust empfängt eine Klientel quer durch alle Generationen; ihre älteste Patientin ist 97. Doch nicht jeder Wunsch führt in den Opera­tionssaal. Längst zeigen sich auch die Schatten­seiten von Social Media: «Früher verglich man sich mit Menschen im eigenen Umfeld. Heute sieht man im Minutentakt Hunderte vermeintlich makellose Körper.» Umso wichtiger ist für die Chirurgin die ärztliche Ethik: «Meine Aufgabe besteht manchmal darin, bewusst nicht zu operieren. Denn nicht alles, was medizinisch machbar ist, ergibt menschlich Sinn. Ein ästhetischer Eingriff kann zwar das Äussere formen, aber niemals die inneren Konflikte lösen.»

Deshalb ist sie neu auch digitale Aufklärerin: Auf Instagram und als Kolumnistin für die deutsche «Bild online» räumt Colette Camenisch mit Mythen ihrer Branche auf. Ihr Horizont reicht dabei längst über klassische Ästhetik hinaus: «Für mich gehören Gesundheit, Schönheit und gesundes Altern – von Longevity bis Menopause – untrennbar zusammen.»

Colette Camenisch hat schon fast alles aus­probiert – ausser einem Facelift. «Ach, ich liebe Botox!», sagt sie und schmunzelt. «Im Schnitt mache ich ein- bis zweimal im Monat irgendeine Behandlung. Mir ist es wichtig, dass ich faltenfrei aussehe.» Ihren Partner Gerardo Maquieira stört das nicht im Geringsten: «Ich finde, sie macht das so gut, dass es immer noch natürlich wirkt. Lustigerweise merke ich oft gar nicht, wenn sie etwas gemacht hat», erzählt der orthopädische Chirurg und Vater von drei Kindern aus erster Ehe. Auf die Frage, ob sein Schatz auch ihn schon optimieren wollte, meint er lachend: «Dauernd! In den neun Jahren, die wir zusammen sind, habe ich mir von ihr vielleicht viermal Botox spritzen lassen. Aber ehrlich gesagt brauche ich das nicht.» An ihr liebt er ihre absolute Zuverlässigkeit, ihre Disziplin und Willensstärke – genauso wie ihre unkomplizierte, sensible und liebevolle Art.

Skalpell ja, Kochlöffel nein: Da das Chirurgenpaar keine Musse hat, am Herd zu stehen, bringt eine Köchin am Sonntagabend das Essen für die ganze Woche, säuberlich verpackt in Tupperware. Die Wochenenden verbringen sie gemeinsam, manchmal mit Freunden, manchmal bei einem Tête-à-Tête in einem Restaurant. Oder sie machen das Sofa mit der «Operation Netflix» kurzerhand zur entspannten Oase für regene­rierende Mediziner.