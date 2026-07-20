Der Innerschweizer Bandleader und die Sängerin sind fast rund um die Uhr zusammen. Denn sie harmonieren nicht nur musikalisch, sondern auch sportlich. Das Haus der beiden Vollblut-Musiker ist oft von unbeschwertem Kinderlachen erfüllt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christoph Walter (59) leitet ab heute das Basel Tattoo 2026 in Basel

Rund 500 Musikerinnen und Musiker nehmen an der Jubiläumsshow teil

Bis zu 70'000 Gäste werden zwischen 17. und 25. Juli erwartet

Andrea Butorin, GlücksPost

Eigentlich ist der Musiker und Bandleader Christoph Walter (59) gerade sehr angespannt. Trotzdem nimmt er sich gemeinsam mit seiner Frau und Bühnenpartnerin Nelly Patty, die am 17. Juli 46 Jahre alt wird, daheim in Sursee LU Zeit für ein Gespräch.

Das Basel Tattoo steht vor der Tür (siehe Box), und gerade erst hat Christoph Walter, musikalischer Direktor dieser Show, sein letztes Arrangement fertiggeschrieben und den rund 500 teilnehmenden Musikerinnen und Musikern geschickt. «Ich bin spät dran, weil ich zuvor noch stark mit dem Jodlerfest beschäftigt war», sagt er.

Garant für Hühnerhaut

Das Christoph Walter Orchestra ist in der Schweiz ein Garant für Hühnerhautmomente an Grossanlässen: Schon mehrfach umrahmte das Orchester den Festakt am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest, und dieses Jahr hatte es diese Ehre mit diversen Gastmusikern beim Eidgenössischen Jodlerfest in Basel. In Erinnerung bleiben Walters eigens komponierte Festhymnen wie «Schwingerlüüt im Schwizerland» (ESAF Zug 2019) oder «Mitenand» (EJF Basel 2026).

2012 lernten sich der Bandleader und Nelly Patty, das damalige musikalische Aushängeschild des Europa-Parks in Rust (D), bei einem Projekt kennen. «Unsere Seelen hatten sich berührt», erzählt er mit feuchten Augen. Nachdem er die gebürtige Französin erobert hatte, habe er zu ihr gesagt, dass er in ihren Armen einmal sterben möchte.

Strikte Trennung von Arbeit und Privatleben

Inzwischen sind sie seit sieben Jahren verheiratet und leben in Sursee LU in einem Eigenheim. Ihr Musikatelier befindet sich in zwei Minuten Velodistanz am Rande der Altstadt. «So können wir Berufliches und Privates trennen», sagt Nelly Patty, «zu Hause haben wir keinen Computer, und in unserer Schlaf-Etage haben wir kein Internet.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Im Atelier taucht Christoph Walter in seine Arrangements und Kompositionen ein und lässt die schwarzen Musiknoten auf zahlreichen Instrumenten zu berührenden Klängen verschmelzen. Nelly Patty feilt derweil an ihrer Stimme. Sie tritt mit ihrer eigenen Band, der Nelly Patty Band, auf und gehört seit 14 Jahren zum Solisten-Ensemble des Christoph Walter Orchestra. Sie unterstützt ihren Mann aber auch im Management und in der Organisation. Dabei kommt ihr ihre Leidenschaft für Sprachen zugute – sie spricht fünf Sprachen fliessend und möchte nun auch Arabisch und Portugiesisch lernen.

Ein Projekt, das die beiden fast das ganze Jahr über beschäftigt, ist ihre Weihnachtsshow «It’s Christmas Time» (ab 29. November), die sie vor fünf Jahren ins Leben gerufen haben. Ein Mix aus emotionaler Weihnachtsmusik und musikalischen sowie unterhaltenden Überraschungen.

Basel Tattoo 2026 Zum 20-Jahr-Jubiläum des Basel Tattoo wurde die Arena optimiert. Besondere Höhepunkte im Programm sind die Auftritte von The Band of His Majesty’s Irish Guards (GB), The Band of His Majesty’s Scots Guards (GB) und His Majesty The King’s Guard Band and Drill Team aus Norwegen. Weitere Gruppen aus Grossbritannien, den USA, Kanada, Südafrika, Neuseeland, Dänemark und natürlich aus der Schweiz wirken mit. Vom 17. bis 25. Juli wird in Basel fröhlich musiziert, getanzt und getrommelt. Bis zu 70'000 Menschen kommen jährlich für die internationalen Musik- und Tanzdarbietungen ans Basel Tattoo. Zum 20-Jahr-Jubiläum des Basel Tattoo wurde die Arena optimiert. Besondere Höhepunkte im Programm sind die Auftritte von The Band of His Majesty’s Irish Guards (GB), The Band of His Majesty’s Scots Guards (GB) und His Majesty The King’s Guard Band and Drill Team aus Norwegen. Weitere Gruppen aus Grossbritannien, den USA, Kanada, Südafrika, Neuseeland, Dänemark und natürlich aus der Schweiz wirken mit. Vom 17. bis 25. Juli wird in Basel fröhlich musiziert, getanzt und getrommelt. Bis zu 70'000 Menschen kommen jährlich für die internationalen Musik- und Tanzdarbietungen ans Basel Tattoo. Mehr

Sie musste sich erst mit dem Skisport anfreunden

Zwischen den Bürostunden legt das Paar jeweils eine gemeinsame Mittagspause ein. Sportlich entspannt es sich beim Tennis und im Winter beim Skifahren. Als Elsässerin mit italienischen Wurzeln musste sich Nelly Patty erst an das Winterhobby ihres im Glarnerland geborenen und auf dem Hirzel aufgewachsenen Mannes gewöhnen: «Nach 14 Jahren kann ich aber sagen: Ich liebe das Skifahren!»

Christoph Walter und Nelly Patty haben keine gemeinsamen Kinder. Trotzdem ist in ihrem Haus oft ein Kinderlachen zu hören. Aus Walters erster Ehe sind die Söhne Simon (32) und Tobias (30) hervorgegangen. Inzwischen ist der Musiker dank Simon schon zweifacher Grossvater von Amélie (3,5) und Sophie (1,5). «Wir sehen uns oft, aber ich bin kein ‹Hüeti-Grosspapi›», sagt der Musiker. Schliesslich hätten er und seine Frau einen Beruf, der über das Pensionsalter hinausgehe und ihre ganze Leidenschaft verlange.

Starker Tinnitus

Nelly Patty wiederum ist Gotti von fünf Buben aus dem Umfeld ihrer Familie und ihres Freundeskreises. Weilen die Patenjungen zu Besuch, kommen sie in den Genuss von gemeinsamen Musizierstunden mit «Onkel Christoph» oder eines Skitages. Ab und zu packt Nelly Patty die Sehnsucht, und sie fährt nach Frankreich zu ihrer Familie. Weiter ist sie oft im Fitnessstudio anzutreffen. «Ich habe seit zwei Jahren einen starken Tinnitus, und der Sport hilft mir dabei, diesen zu ertragen», sagt sie. Abgesehen davon sind die beiden fast rund um die Uhr zusammen. «Bald weilt Christoph am Basel Tattoo, und ich freue mich gar nicht darauf, allein hier zu schlafen», sagt sie.

Das Paar hofft, dass es sein Leben noch möglichst lang so weiterleben kann wie bisher: «Es ist schön, dass wir mit unserer Musik Menschen glücklich machen können», sagt Christoph Walter. Sie erhielten so viele Zeichen der Dankbarkeit aus dem Publikum. Nelly Patty ergänzt: «Manchmal weinen Menschen sogar vor Rührung. Und einmal hat mich eine Frau nach dem Konzert gefragt, ob sie mich umarmen dürfe.»



