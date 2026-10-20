Flugi-Stress um Chris von Rohr!

Da hatte es einer offenbar besonders eilig: Wie ein Leserreporter berichtet, ist Rock-Legende Chris von Rohr in Heraklion (Griechenland) vom Rollfeld zurück ins Terminal geschickt worden – weil er nicht warten konnte! Was war da los?

Darum gehts Chris von Rohr rannte an griechischem Flughafen auf Edelweiss-Jet zu

Flughafenpersonal musste ihn wieder einfangen

Er sieht die Sache gelassen und wollte lediglich dem Piloten Hallo sagen

Silja Anders Redaktorin People

Kein «Midnite Maniac», stattdessen war Chris von Rohr (74) am Flughafen von Heraklion in Griechenland eher ein «Maniac» am helllichten Tag. Der Rocker rannte quer über das Flugfeld auf einen Flieger der Edelweiss zu, wie ein Leserreporter Blick verrät.

Blitzschnell eilte das Flughafenpersonal dem Krokus-Bassisten hinterher und musste ihn wieder einfangen. Anscheinend wollte von Rohr nicht länger warten und schnellstmöglich in die Schweiz zurück.

«Etwas zu übermütig unterwegs»

Schaut man sich das internationale Flughafenranking an, kann man es Chris von Rohr wohl auch kaum verübeln, dass er vom Flughafen Heraklion Nikos Kazantzakis wegrannte. Dieser wird nämlich regelmässig zum schlechtesten Flughafen Europas gewählt – zuletzt im Juli 2026 zum fünften Mal in Folge von einer Auswertung des Ferienhausportals Holidu mit einer Bewertung von 2,6 Sternen – fünf wären theoretisch möglich.

Blick wollte von Chris von Rohr genauer wissen, was da los war. Auf Anfrage sagt der Rocker: «Bleibt mal einfach locker, Freunde. Ich wollte nur noch etwas an die Sonne und den Piloten, der mich kennt, begrüssen. Die nette Dame machte mir klar, ich sei etwas früh dran. No Problem. Ich war wohl etwas zu übermütig unterwegs. Das liegt in meinem Naturell. Ich wünsche einen schönen Herbst.» Die Angelegenheit scheint also am Ende halb so wild gewesen zu sein – zumindest für Chris von Rohr. Der Flughafen Heraklion müsste potenziell einmal über sein Sicherheitsmanagement nachdenken, um künftig zu verhindern, dass überschwängliche Rockstars ausser Rand und Band geraten.