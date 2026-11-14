DE
FR
Abonnieren

Klassiker bleiben unvergessen
Carlo Simonelli (†88) liess Ländler Herzen höher Schlagen

Carlo Simonelli ist am Mittwoch im alter von 88 Jahren verstorben.
Publiziert: vor 24 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen