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Carlo Simonelli (†88) liess Ländler Herzen höher Schlagen
Klassiker bleiben unvergessen
Carlo Simonelli (†88) liess Ländler Herzen höher Schlagen
Carlo Simonelli ist am Mittwoch im alter von 88 Jahren verstorben.
Publiziert: vor 24 Minuten
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