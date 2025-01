Busta Rhymes, Timbaland und Co. in Andermatt Das High Peak Festival lässt Oldschool-Herzen höher schlagen

Am 11. und 12. April 2025 erwartet Besucher das höchstgelegene Winter-Hip-Hop-Reggae-Festival Europas in Andermatt – das High Peak Festival. Ein Wochenende voller Musik, Sport und Abenteuer in der Natur der Schweizer Alpen steht an. Blick ist Medienpartner.

Publiziert: vor 26 Minuten | Aktualisiert: vor 24 Minuten