Auf einen Blick Sting verschiebt Konzerte aus gesundheitlichen Gründen, entschuldigt sich bei Fans

Lifetime Achievement Award und US-Konzerte betroffen, neue Termine bekannt

Besorgniserregende Nachrichten von Musik-Ikone Sting (73): Der Sänger muss aus gesundheitlichen Gründen mehrere geplante Auftritte kurzfristig verschieben. Wie sein Management am Dienstag via Instagram mitteilte, folgt der Ex-Police-Frontmann damit einer dringenden ärztlichen Empfehlung. Eine genaue Diagnose wurde in dem Statement nicht genannt.

Besonders bitter: Sting kann auch nicht bei der «Bass Magazine Awards Gala» erscheinen, wo er am Donnerstag mit einem Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk geehrt werden sollte. Die beiden für Ende Januar geplanten US-Konzerte seiner «STING 3.0»-Tour in Phoenix und Wheatland werden zudem in den Frühsommer verlegt. Auch sein Auftritt beim 20. Jubiläum der Cherrytree Music Company muss verschoben werden.

Termine für Nachholkonzerte sind bereits bekannt

«Die Fans sollten ihre Tickets für die verschobenen Shows behalten, da diese für die neuen Termine ihre Gültigkeit behalten», versichert das Management. Die neuen Termine wurden bereits festgelegt: Das Phoenix-Konzert wird am 1. Juni nachgeholt, der Auftritt in Wheatland findet am 28. Mai statt.

Der für seine strenge Fitness-Routine bekannte Musiker lässt über sein Management ausrichten: «Sting entschuldigt sich aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten und dankt den Fans für ihr Verständnis.» Der britische Superstar, der mit bürgerlichem Namen Gordon Matthew Sumner heisst, zählt seit den späten 1970er-Jahren zu den erfolgreichsten Musikern weltweit. Nach seiner Zeit als Frontmann von The Police startete er eine nicht minder erfolgreiche Solokarriere. Drei seiner Alben erreichten Platz eins der britischen Charts.