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Mit Handy und Buch in der Hand:So lässig rollt Arthur Honegger mit seinem Longboard durch die Gegend

Cool oder nicht so cool?
SRF-Star Arthur Honegger blocht mit Skateboard durch SBB-Pendler

SRF-Star Arthur Honegger wirbt auf dem Skateboard für ein Buch – mitten auf einem vollen SBB-Perron. Ein gefährliches Manöver, das laut den Bundesbahnen verboten ist – und wofür der «10vor10»-Moderator keine Drehbewilligung hatte.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Eigentlich wollte «10vor10»-Moderator nur die neuen Memoiren von Sylvester Stallone anpreisen. Dass er das auf seinem Skateboard tat, könnte nun zum Problem werden.
Foto: Instagram/honeggram

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • SRF-Star Arthur Honegger fährt Skateboard über volles SBB-Perron in Zürich
  • SBB bestätigt: Skateboarding auf Bahnhofgeländen aus Sicherheitsgründen strikt verboten
  • Skate-Video ohne Drehbewilligung: Regeln gelten laut SBB für alle Personen gleich
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Blick Peopledesk

Arthur Honegger (47) ist ein Tausendsassa. Der Bündner ist nicht nur ausgewiesener USA-Experte und derzeitiges Aushängeschild des SRF-Newsformats «10vor10», sondern auch Snow- und Skateboard-Enthusiast. Nicht selten verbindet Honegger seine Leidenschaft für den Journalismus mit dem Brett, das ihm die Welt bedeutet.

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Bestes Beispiel: ein Instagram-Video, in dem der Davoser auf dem Skateboard die Memoiren von Hollywood-Legende Sylvester Stallone (80) vorstellt. «Wenige Leute wissen, dass er hier in der Schweiz zur Schule ging – und zum ersten Mal auf der Bühne stand», schwärmt der SRF-Star von seinem Jugendidol. Die Buchpräsentation ist eine schöne Idee, die Umsetzung allerdings suboptimal – denn wer genau hinschaut, sieht: Honegger fährt mit dem Rollbrett über ein volles SBB-Perron. Das ist nicht nur für ihn und die Reisenden gefährlich – sondern auch verboten.

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Die SBB sind in ihrer Bahnhofordnung klar, wie sie auch Anfrage von Blick bestätigen: «Auf den Arealen der SBB ist das Fahren mit Skateboards und anderen Rollgeräten grundsätzlich nicht gestattet. Dies dient der Sicherheit der fahrenden Person und der übrigen Reisenden, insbesondere auf Perrons und bei hohem Personenaufkommen. Und weiter: «Die Regeln gelten für alle Personen gleich.» Ausserdem spricht das Transportunternehmen einen weiteren wichtigen Punkt an: «Für die im Video gezeigten Aufnahmen lag nach unseren Abklärungen keine Drehbewilligung vor.» Eine normale Drehbewilligung würde das Befahren eines Perrons mit einem Skateboard des Weiteren nicht automatisch erlauben.

SBB kommentiert Honeggers Beitrag nach Blick-Anfrage

Verstösse gegen die Bahnhofordnung würden von den Sicherheitsorganen situationsgerecht und verhältnismässig beurteilt. Die SBB weiter: «Je nach Situation reichen die Massnahmen vom direkten Ansprechen, über eine Wegweisung bis hin zu weiteren rechtlichen Schritten.» Eine Intervention im Zusammenhang mit der gezeigten Szene sei den SBB nicht bekannt. Man habe Arthur Honegger inzwischen aber auf die geltenden Regeln hingewiesen und den Beitrag kommentiert. Der Kommentar unter Honeggers Video lautet übrigens: «Danke für die Buchempfehlung ‹The Steps›. Apropos Schritte, bitte auch auf dem Perron» – komplettiert mit einem Zwinkersmiley. Und was sagt der Sender des «10vor10»-Moderators? SRF hat Blick eine Antwort in Aussicht gegeben, sie stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung allerdings noch aus.

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