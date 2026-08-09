Was als Bieridee begann, ist längst Kult: Beim dritten «Arschbomben-Contest» im Bödelibad Interlaken flogen am Samstag die Fetzen – und vor allem das Wasser. Am höchsten spritzte es bei den Einheimischen Patrick Luginbühl und Nico Burger.

Der Sieg bleibt im Berner Oberland – Patrick und Nico schlugen hohe Wellen

Der Sieg bleibt im Berner Oberland – Patrick und Nico schlugen hohe Wellen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patrick Luginbühl und Nico Burger gewannen den dritten «Arschbomben-Contest» in Interlaken

Sie überzeugten die prominente Jury mit Komiker Beat Schlatter am meisten

Als Hauptpreis gewannen sie ein Old-School-Töffli, Moderator war SRF-Star Nik Hartmann

Jean-Claude Galli Redaktor People

Die Berner Oberländer Patrick Luginbühl und Nico Burger verbringen grosse Teile ihrer Freizeit im Bödelibad in Interlaken BE. Genauer beim ikonischen Sprungturm von Architekten-Legende Beda Hefti (1897–1981). Dort üben sie jeweils den ganzen Sommer ihre spektakulären Sprünge ins kalte Nass und bescheren vielen Gästen in Bassinnähe eine unfreiwillige Erfrischung.

Diese Ausdauer zahlt sich nun aus: Beim am Samstag zum dritten Mal durchgeführten «Arschbomben-Contest» landen sie auf dem ersten Platz und gewinnen als Hauptpreis ein Old-School-Töffli.

Der ideale Eintauchwinkel beträgt 45 Grad

«Toll, dass in unserer Region auch mal etwas los ist», sagt Burger. Und auf die Frage, was sie nun als Erstes mit dem Töffli vorhaben, meint er augenzwinkernd: «Mal schauen, wie schnell der Göppu fährt. Schön ist er auf jeden Fall.»

Luginbühl sagt: «Unser Sieg freut uns natürlich enorm. Und dieser Anlass ist schon jetzt Kult. Wir freuen uns bereits aufs nächste Mal.»

Dem pflichtet auch Halunke-Sänger Christian Häni (45) bei, der in der Nähe aufgewachsen ist und den Anlass vor drei Jahren mit Komiker Beat Schlatter (65) und Bödelibad-Geschäftsführerin Cathia Fercher (48) ins Leben gerufen hat. «Wenn das so weitergeht, sind wir schon bald olympisch», meint Häni scherzhaft.

Mitgründer Beat Schlatter sitzt auch in der Jury. «Nebst der Originalität bin ich vor allem von der sportlichen Qualität verblüfft», rühmt er. «Es scheint im Berner Oberland eine ganz besondere Talentdichte zu geben», so der Zürcher.

Mit SRF-Aushängeschild Nik Hartmann (54) ist die Moderation ebenfalls prominent besetzt: «Zum Glück müssen wir unser Talent nicht unter Beweis stellen», meint Hartmann erleichtert.

Für Ambitionierte, die Luginbühl und Burger bei der vierten Ausgabe entthronen möchten: Wichtig für eine perfekte «Arschbombe» mit einer möglichst grossen Fontäne ist der ideale Eintauchwinkel. Dieser beträgt gemäss US-Forschern 45 Grad. So erzeugt der Körper im Wasser eine Luftspitze. Je tiefer sie reicht, desto grösser wird der Wasserdruck.