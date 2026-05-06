Schweizer Reality-Stars verlieben sich im TV

Shinara und Anastasia lernten sich beim Schweizer Partyformat «Jung, wild & sexy» kennen. Schnell hat es bei den beiden gefunkt. Gegenüber Blick erzählen sie, wie aus einem Flirt in Berlin echte Liebe wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shinara (20) aus Buchs und Anastasia (20) aus Eschenbach sind ein Paar

Ihre Liebe begann während Dreharbeiten in Berlin trotz Shinaras damaliger Beziehung

Seit Dezember 2025 offiziell zusammen, drei Monate Kennenlernphase davor

Fynn Müller People-Redaktor

Endlich dürfen sie die Welt an ihrem Liebesglück teilhaben lassen. Die «Jung, wild & sexy»-Teilnehmerinnen Shinara (20) aus Buchs ZH und Anastasia (20) aus Eschenbach SG sind ein Paar, wie sie auf Instagram verkünden. «Du hast keine Ahnung, wie schwer es war, alles geheim zu halten, aber jetzt kann ich endlich alles posten. Ich liebe dich, mein Schatz», schreibt Anastasia zur Bekanntgabe. Anastasia und Shinara waren gemeinsam bei der letzten Staffel des Schweizer Partyformats «Jung, wild & sexy», die in Berlin gedreht wurde.

Der Beginn ihrer Lovestory klingt wie aus einem Film. «Es gab einen Moment, da hat es Klick gemacht. Es war etwa am vierten oder fünften Tag», erzählt Shinara gegenüber Blick. Anastasia fügt an: «Als alle schliefen, lagen wir zusammen im Bett von Ana und haben einen Döner gegessen und die Sterne am Himmel angeschaut.» Shinara habe ihr Handy ausgepackt und ein neunstündiges Kerzenvideo angemacht.

Obwohl sie sich zueinander hingezogen fühlten, mussten sie ihre Gefühle in der Sendung noch zurückhalten. Denn: Shinara war zum Zeitpunkt des Drehs in einer Beziehung. «Deswegen lief auch zuerst noch nichts», sagt Anastasia. Gefunkt habe es zwischen den beiden trotzdem. «Am dritten Abend war mir kalt und Ana kam zu mir, nahm mich in den Arm und streichelte meinen Arm», erzählt Shinara.

Zurück in der Schweiz

Dann wurde es ernst. Die Party in Berlin war vorbei und es ging zurück in die Schweiz. «Shinara hat dann mit ihrer Freundin Schluss gemacht und wir haben uns drei Monate aktiv kennengelernt – mit Höhen und Tiefen», gesteht Anastasia. «Seit fünf Monaten sind wir offiziell ein Paar.»

Das Gefühlschaos war für Shinara neu. «Es war nicht leicht für sie, weil sie noch nie in einer solchen Situation war, dass sie sich während einer Beziehung neu verliebte», erzählt Anastasia. «Im Nachhinein würde sie vieles anders machen.»

Shinara ist lesbisch, Anastasia bisexuell

Auch ihre unterschiedlichen sexuellen Orientierungen sind Thema. Shinara steht nur auf Frauen, Anastasia ist bisexuell und knutschte auch im TV bereits mit Männern. Die St. Gallerin sagt offen: «⁠Für mich spielt das absolut keine Rolle. Bei Shinara sieht das etwas anders aus, da sie immer Witze darüber macht, dass ich vorher was mit Männern hatte.»

Shinara fügt an: «Es ist schon speziell, eine Freundin zu haben, die bis jetzt nur was mit Männern hatte.» Dann gibt die Zürcherin Einblick ins Schlafzimmer: «Beim Sex zum Beispiel merke ich das gar nicht, da sie sehr gut darin ist.»

Kurios: Anastasia hatte früher Zweifel an einer Beziehung mit einer Frau. Gegenüber Blick sagte sie letztes Jahr, dass sie zwar bisexuell sei, sich eine Beziehung mit einer Frau jedoch nicht vorstellen könnte. «Das ist jetzt völlig anders. Ich liebe die Beziehung zwischen mir und Shinara und könnte mir auch eine Zukunft vorstellen.»