Darum gehts Freunde und Familie feiern Hannes Schmid nach seinem 80. Geburtstag im Zürcher Palais Mascotte

Ein Rückblick zeigt Schmid als Tour-Fotograf für Queen, Abba und den weltbekannten Marlboro-Cowboy

Smiling Gecko betreibt in Kambodscha Schulen, Betriebe und Farmen auf 150 Hektaren

Andrea Germann

Happy Birthday, Hannes Schmid! Freunde und Familie feiern den Fotografen und Smiling-Gecko-Gründer am Dienstagabend mit einer Überraschungsparty im Zürcher Palais Mascotte – eine Woche nach seinem 80. Geburtstag. «Ich bin überwältigt!», staunt der Jubilar. «Alle haben dichtgehalten. Ich wusste nur, dass da etwas am Kochen ist.»

Ringier-CEO Marc Walder (61), Smiling-Gecko-CEO Alain Biner und Musikmanager Freddy Burger (80) organisierten das Fest. «Hannes ist ein Visionär. Hannes ist ein Kreativer. Und Hannes ist ein Menschenfreund», würdigte Walder seinen langjährigen Freund. «Hannes hat drei Leben gelebt. Als Fotograf. Als Künstler. Und mit seinem wunderbaren Hilfswerk.»

Tour-Fotograf bei Abba

Durch den Abend führte Sven Epiney (54). «Es ist faszinierend, was Hannes alles auf die Beine gestellt hat», schwärmt der Moderator. «Um all seine Geschichten zu erzählen, bräuchte es eigentlich ein Wochenprogramm.»

Immerhin: Einen kuratierten Rückblick auf Schmids Lebenswerk gibt es für die Gäste auf der Leinwand zu sehen. Er zeigt, wie er Bands wie Queen und Abba als Tour-Fotograf begleitet und mit seinen Bildern des legendären Marlboro-Cowboys weltbekannt wird. Mit Smiling Gecko baut Hannes Schmid in Kambodscha ein einzigartiges Hilfswerk auf – mit Schulen, Betrieben und Farmen auf 150 Hektaren, die Menschen eine Perspektive bieten und nachhaltig aus der Armut führen.

Schmid verdiene grosse Anerkennung, sagt Bundesrat Rösti

Ein Engagement, das auch Bundesrat Albert Rösti (59) mit einer persönlichen Rede zu Ehren des Jubilars würdigte. Zum ersten Mal treffen sich der Magistrat und Schmid an diesem Abend persönlich. «Ich habe schon beim Kennenlernen diese grosse Kraft, Freundlichkeit und Fröhlichkeit gespürt», sagt Rösti. «Während viele in den Ruhestand gehen und sich mit ihrem wohlverdienten Geld ein wunderbares Leben machen, bleibt Hannes karitativ tätig. Das verdient grosse Anerkennung.»

Das ist Smiling Gecko Das vom Schweizer Künstler Hannes Schmid gegründete Kambodscha-Hilfswerk Smiling Gecko betreibt rund 60 Kilometer nördlich der Hauptstadt Phnom Penh den einzigartigen Smiling Gecko Campus. Auf 150 Hektar Land ist hier das Modell einer funktionierenden ländlichen Community entstanden. Die Kinder erhalten eine Schulbildung nach internationalen Standards und junge Erwachsene bekommen eine fachgerechte Berufsausbildung. Es gibt ein Hotelresort und auf den Feldern und in den Zuchtbetrieben sowie in verschiedenen Handwerksbetrieben entstehen hochwertige Lebensmittel und handwerkliche Produkte, die direkt vor Ort genutzt oder im Inland vermarktet werden. RMS Das vom Schweizer Künstler Hannes Schmid gegründete Kambodscha-Hilfswerk Smiling Gecko betreibt rund 60 Kilometer nördlich der Hauptstadt Phnom Penh den einzigartigen Smiling Gecko Campus. Auf 150 Hektar Land ist hier das Modell einer funktionierenden ländlichen Community entstanden. Die Kinder erhalten eine Schulbildung nach internationalen Standards und junge Erwachsene bekommen eine fachgerechte Berufsausbildung. Es gibt ein Hotelresort und auf den Feldern und in den Zuchtbetrieben sowie in verschiedenen Handwerksbetrieben entstehen hochwertige Lebensmittel und handwerkliche Produkte, die direkt vor Ort genutzt oder im Inland vermarktet werden. Mehr

Wer nicht persönlich mitfeiern kann, schickt Glückwünsche per Video – darunter Popsängerin Kim Wilde (65), Soulsänger Jan Seven Dettwyler (48), Spitzenkoch Andreas Caminada (49) oder Supertramp-Mitgründer Roger Hodgson (76).

Zweimal «Happy Birthday»

Für Schmunzler im Saal sorgt Schmids Ehefrau Hillary Huang: «Seit fast 30 Jahren bin ich seine Fotoassistentin, Managerin und sein Ein-Frau-Krisenstab.» Immer wieder habe sie eingreifen müssen – vom Streit im Fotolabor bis zum medizinischen Notfall bei einer seiner unzähligen Reisen. Schmid: «Sie hat mir mehrfach das Leben gerettet – danke, Hillary!»

Zum Schluss gibt es gleich zwei «Happy Birthday»-Ständchen für den Jubilar: Zuerst singen die Kinder von Smiling Gecko per Video in Kambodscha, danach die Gäste im Palais Mascotte. «Ich gehöre zu den privilegiertesten Menschen der Welt, dass ich in meinem Alter noch machen darf, was ich mache.» Seinen Wegbegleitern im Saal dankt er: «Ihr seid alle ein Teil von dem, was wir dort tun. Dafür bin ich euch unendlich dankbar.»