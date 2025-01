1/13 Im Grossmünster wurde am 10. Januar 2025 von Clifford Lilley Abschied genommen. Er starb rund einen Monat zuvor und wäre an dem Tag 74 Jahre alt geworden. Foto: Kim Niederhauser

Auf einen Blick Abschied von Starstylist Clifford Lilley im Zürcher Grossmünster

Freunde erinnern an seine positive Art und Lebensfreude

Lilley verstarb überraschend am 11. Dezember 2024 im Alter von 73 Jahren

Kurz nach 11 Uhr wurde es im Zürcher Grossmünster ganz still: Die Basler Sängerin Nubya (50) stimmte für ihren Freund und Wegbegleiter Clifford Lilley (†73) das Lied «Amazing Grace» an. Sein Herz hörte vor einem Monat, am 11. Dezember 2024, auf, zu schlagen. Am Tag, an dem er eigentlich 74 geworden wäre, fand nun die Abdankung des Zürcher Starstylisten statt.

«Clifford war ein aussergewöhnlicher Mensch», sagte seine langjährige Freundin Tamara Cantieni (50) in ihrer Rede. «Er schaffte es, den Menschen ein Strahlen ins Gesicht zu zaubern, das war die Superkraft von Clifford. Niemand hatte ihn nicht gern.» Das zeige auch, wie viele Leute ins voll besetzte Grossmünster gekommen seien, um von Lilley Abschied zu nehmen. «Es hätte Clifford riesig gefreut, das zu sehen.»

«Wir vermissen diesen besonderen Mann»

Weitere Wegbegleiter ergriffen das Wort und erzählten von ihren Erlebnissen mit Lilley. Stil- und Modeexperte Jeroen van Rooijen (54) erinnerte an den Moment, als Lilley ihm bei einer Umarmung versehentlich zwei Rippen brach. Oder als Lilley vergass, die Handbremse seines Autos anzuziehen und das Gefährt auf einem Waldweg von Gockhausen ZH nach Dübendorf ZH 150 Meter ins Tal fuhr. Statt sauer zu werden, habe er schallend gelacht. «Wir vermissen diesen besonderen Mann», so van Rooijen. «Er brachte uns bei, bessere Menschen zu sein. Aber auch, wie man so viel Freude wie möglich aus dem Leben gewinnt», ergänzte ein weiterer Freund, der Arzt Philippe Snozzi.

Unter die Anwesenden mischten sich viele bekannte Gesichter der Schweizer Prominenz: Missen-Mama und Unternehmerin Karina Berger (56), Ex-Miss und Moderatorin Melanie Winiger (45), der Stylist Alf Heller (48) und Schauspielerin Anikó Donáth (53). So auch Moderatorin Patricia Boser (57), die extra hohe Schuhe für den Anlass angezogen hat: «Clifford fand hohe Schuhe immer toll», erinnert sie sich. Sie lernte den Stilberater schon als Teenager kennen, als Clifford noch im Geschäft von Hannes B. arbeitete und sie ihre Mutter zum Einkauf begleitete. «Seine Präsenz hat mich immer beeindruckt. Diese positive und quirlige Art, und trotzdem war er ein Gentleman. Ein richtiger Sonnenschein!»

Asche wurde im Zürichsee verstreut

Für Moderatorin Sandra Studer (55) war Lilley ein Vorbild. «Er lehrte uns, dass man im Geist jung bleiben kann, auch wenn man älter wird», sagt sie. «Er war extrem lebensbejahend, kultiviert, elegant und herzlich. Und auch ein etwas verrückter Typ. Eine tolle Mischung.»

Nach der Abdankung wurde ein Teil der Asche von Lilley im Zürichsee verstreut. Unweit der Villa Egli, dem Wohnort von ihm und seinem Partner Miklos Bognar (75), und auch in Südafrika, findet der Lebemann jetzt seine letzte Ruhe.