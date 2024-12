Der Tod des Zürcher Modeberaters und Stilexperten Clifford Lilley kam völlig unerwartet – und löst in den sozialen Medien eine Welle der Bestürzung aus. Vor allem auf Instagram äussern sich ehemalige Weggefährtinnen- und gefährten.

«Du reisst ein Loch in mein Leben»

«Du reisst ein Loch in mein Leben»

1/10 Der südafrikanische Stilexperte Clifford Lilley ist tot. Foto: CLIFFORD LILLEY

Auf einen Blick Bestürzung über plötzlichen Tod von Stil- und Modeexperte Clifford Lilley ungebrochen

Prominente Freunde und Kollegen teilen emotionale Erinnerungen auf Social Media

Lilley verstarb offenbar an einem Herzstillstand Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Einen Tag nach Bekanntwerden ist die Bestürzung über den plötzlichen Tod von Stil- und Modeexperte Clifford Lilley (†73) ungebrochen. Wie Blick aus mehreren Quellen erfahren hat, ist der gebürtige Südafrikaner an einem Herzstillstand gestorben. Gegenüber dieser Zeitung äusserte Modeberater Jeroen van Roijen (54) als Erster seine Trauer: «Obwohl Clifford Lilley fast 20 Jahre älter war als ich, war er für mich wie ein grosser Bruder. [...] Er wird mir schrecklich fehlen.»

In den vergangenen Stunden schlossen sich ihm viele ehemalige Weggefährtinnen und -gefährten an, allen voran Comedienne Tamara Cantieni (50), die eng mit Lilley befreundet war. Zu einem gemeinsamen Bild schreibt sie auf Instagram: «Er begegnete den Menschen immer mit Freundlichkeit und hinterliess überall ein Lächeln und diesen gewissen Glanz.» Und weiter: «Es gibt keinen zweiten wie dich, mein Freund, du reisst ein Loch in mein Leben, und ich kann einfach nicht fassen, dass ich dich gehen lassen muss.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch der Zürcher Star-Coiffeur Danniel Saner widmet Lilley, mit dem er viele Jahre zusammengearbeitet hatte, einen eigenen Instagram-Post: «Viel Licht für den Rest deiner Reise – für immer in meinem Herzen», schreibt er zu gemeinsamen Fotos. Die Tessiner Moderatorin und Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi (41) hat Lilley offenbar noch vor einer Woche getroffen – in ihrer Instagram-Story würdigt sie Lilley als «wunderbaren und wunderschönen Menschen – innerlich und äusserlich.» Ihre Miss-Nachfolgerin und Schlagersängerin Linda Fäh (37) schliesst sich an: «Du warst unser Highlight!»

«Mach es gut, mein Freund»

Vor allem die Worte von Lifestyle-Expertin und Ex-«Cinderella»-Moderatorin Luisa Rossi (60), die zu den engsten Vertrauten Lilleys gehört, gehen unter die Haut. Zu einem kurzen Video, das die beiden bei diversen Anlässen oder beim Tanzen zeigt, schreibt die gebürtige Zürcherin: «Ich habe meinen Freund verloren. [...] Clifford, mein Schatz: Deine Abwesenheit wird wehtun. Danke, dass du mir erlaubt hast, an deinem wunderbaren Leben teilzuhaben. [...] Mach es gut, mein Freund.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In der Kommentarspalte wünscht Influencerin Sara Leutenegger (30) Rossi «viel Kraft. [...] Einfach so traurig.» Auch TV-Moderatorin Sandra Studer (55) kondoliert: «Liebe Luisa, wie alle kann ich es nicht fassen, dass Clifford uns verlassen hat. [...] Mein herzliches Beileid an dich und alle, die ihn geliebt haben. Gute Reise, lieber Clifford.»