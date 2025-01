1/8 Seit 25 Jahren waren der Starstylist Clifford Lilley, der am 11. Dezember 2024 starb, und Sängerin Nubya eng befreundet. Foto: Zvg

Auf einen Blick Nubya singt zu Ehren ihres verstorbenen Freundes Clifford Lilley im Grossmünster

Lilley war bekannt für seine positive Ausstrahlung und Fähigkeit, Menschen aufzuwerten

Öffentliche Abdankungsfeier am 10. Januar von 11 bis 12 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sängerin Nubya (50) steht vor einem sehr emotionalen Auftritt. Am 10. Januar wird sie zu Ehren ihres Freundes, des Star-Stylisten Clifford Lilley (†73), an der öffentlichen Abdankungsfeier im Zürcher Grossmünster «Amazing Grace» singen. «Ich kann immer noch nicht glauben, dass er weg ist. Sein Lachen, seine Liebenswürdigkeit, sein einmaliges Wesen werden hier für immer vermisst werden», sagt sie mit bewegter Stimme zu Blick.

25 Jahre lange waren sie befreundet. «Wir lernten uns in der Sendung ‹Cinderella› kennen. Clifford war Styling-Experte, ich habe die Moderation von Michelle Hunziker übernommen. Zwischen uns entwickelte sich eine wundervolle Freundschaft. Ich kenne niemanden wie ihn, der so tiefgründig positiv war. Er hat das Beste aus jedem hervorgebracht. Wusste, wie man Menschen das Gefühl geben kann, etwas Besonderes zu sein. Lieber Clifford, ich werde dich für immer in meinem Herzen halten, geliebter Freund.»

Kurz vor seinem Tod gingen sie essen

Zusammen seien sie noch kurz vor seinem Tod essen gegangen. «Wir haben auch über die Gesundheit gesprochen. Dass es ihm nicht gut ging, davon war keine Rede. Im Gegenteil, er hat leidenschaftlich von seinen Plänen gesprochen, wie seiner Reise nach Südafrika Anfang 2025. Er liebte es, seinen Geburtstag, den 10. Januar, in Kapstadt zu feiern.»

Doch es kam alles anders. Am 11. Dezember hörte das Herz des gebürtigen Südafrikaners bei sich zu Hause in der Villa Egli am Zürichsee auf, zu schlagen. So wird nun am Tag seines Geburtstags von 11 bis 12 Uhr an der öffentlichen Abdankung im Zürcher Grossmünster Clifford Lilley gedacht. Es wird an den Menschen erinnert, der die Sonne in die Herzen der Menschen gezaubert hat, denen er begegnet ist.

Auch in Südafrika wird an ihn gedacht

Pfarrer Martin Rüsch wird durch die emotionale Stunde führen. Lilleys engste Freundinnen wie Comedienne Tamara Cantieni (50), seine grosse Liebe Miklos Bognar (75) und Stilkriktiker Jeroen van Rooijen (52) werden ihm das letzte Geleit geben. Teils durch ein Gedicht oder wie Nubya durch ein Lied und Anekdoten. Musiker von der Zürcher Tonhalle werden für ihn spielen, viele andere werden an ihren Freund, Mentor und Wegbegleiter still durch ihre Anwesenheit gedenken. Es soll eine Stunde sein, die nur dem einmaligen Clifford Lilley gehört.

Am 10. Januar wird an Clifford Lilley auch in Kapstadt gedacht. Renata Nydegger (83) hat Clifford Lilley vor Jahrzehnten als Schauspielschülerin in der Villa Egli kennengelernt. Längst ist sie nach Kapstadt ausgewandert, setzt sich da für Strassenkinder ein. «Clifford hat sich auch für sie eingesetzt. Für ihn waren es alle wert, gesehen und unterstützt zu werden.»