Die Apple-TV-Serie «12 12 12» spielt in Zürich. Dass sie dort nicht gedreht wurde, fällt Kennern der Limmatstadt sofort auf. Hat der Filmstandort Zürich also ein Problem?

Darum gehts Die Apple-TV-Serie «12 12 12» spielt in Zürich, wurde aber in Budapest gedreht

Grund dafür sind vor allem wirtschaftliche Faktoren

Dennoch schafft die Serie Sichtbarkeit für die Schweiz

Sophie Ofer Redaktorin People

In «12 12 12» geht es um einen spektakulären Banküberfall, der in drei Stufen aufgebaut ist: die 12-monatige Planungsphase, die 12 Stunden während des Überfalls und die 12 Tage danach. Die Serie führt auf Apple TV innerhalb kürzester Zeit in 89 Ländern die Chart-Spitze an.

Ungewöhnlich für eine US-amerikanische Show: Sie spielt in Zürich. Doch wer auf bekannte Schauplätze hofft, wird enttäuscht. Gedreht wurde fast vollständig in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Lediglich einige Drohnenaufnahmen entstanden tatsächlich in Zürich. Stattdessen wird etwa die Budapester St.-Stephans-Basilika als Zürcher Wahrzeichen verkauft. Doch warum eigentlich?

Der Leiter der Film Commission Zurich, Dino Malacarne, weiss mehr. Die Kommission, die auch die Drohnenaufnahmen in Zürich begleitet hat, habe der Produktion anfangs die Drehmöglichkeiten in der Stadt aufgezeigt. Letztlich fiel die Wahl allerdings auf Budapest. «Die finanziellen Rahmenbedingungen spielen bei solchen Produktionen eine entscheidende Rolle», so Malacarne. Ungarn biete einen Anreiz, 30 Prozent der Produktionskosten werden zurückerstattet. «Die Schweiz hingegen gehört zu den letzten Ländern Europas, die über kein landesweites Film-Incentive verfügen.»

«Wir bieten Kulisse, während andere profitieren»

Daran, dass man hierzulande keine Grossproduktionen umsetzen könnte, liege es hingegen keineswegs. «Hier werden regelmässig anspruchsvolle nationale und internationale Film- und Serienproduktionen realisiert», so Malacarne. Trotz hoch qualifizierter, international erfahrener Filmcrews könne man mit den deutlich grösseren Kapazitäten von Produktionszentren wie Budapest nicht vollständig mithalten.

«12 12 12» bietet Zürich eine enorme Sichtbarkeit. Doch wie sehr nützt eine solche «Mogelpackung» dem Tourismus- und Wirtschaftsstandort Zürich wirklich? «Die weltweite Sichtbarkeit ist grundsätzlich positiv», meint Malacarne. Dass das gezeigte Stadtbild aber gar nicht der Wirklichkeit entspricht, sei durchaus irritierend. «Die eigentliche Ironie ist jedoch, dass Zürich als Schauplatz attraktiv genug für eine internationale Erfolgsserie ist, die wirtschaftlichen Vorteile der Produktion aber grösstenteils in einem anderen Land anfallen.» Man liefere also die Kulisse, während andere profitieren.

Verlust in Millionenhöhe

Insgesamt sei dem Standort dadurch ein wirtschaftliches Potenzial in Millionenhöhe entgangen. Hotels, Gastronomie, Transportbetriebe und zahlreiche weitere Dienstleister hätten davon profitieren können.

«Wir werden nie zu den gleichen Kosten wie Budapest produzieren können.» Dafür habe die Schweiz andere Stärken: einzigartige Drehorte, eine hervorragende Infrastruktur, hoch qualifizierte Fachkräfte und internationale Bekanntheit. Um den Wettbewerbsnachteil zumindest teilweise auszugleichen, lasse man aktuell eine Machbarkeitsstudie für ein mögliches Zürcher Film-Incentive erstellen. «Wir müssen bei den internationalen Produktionsbedingungen dringend aufholen.»