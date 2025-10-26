Auf Social Media erreichen sie Millionen, jetzt wagt sich das Comedy-Duo Saturday & Sunday vors Mikrofon von Radio Energy. Loredana und Kilian moderieren eine Woche lang die Morgenshow – dafür ziehen sie ins Studio.

1/8 Loredana und Kilian übernehmen ab Montag für eine Woche die Morgenshow bei Radio Energy. Foto: Blick / Michel Imhof

Darum gehts Comedy-Duo übernimmt Morgenshow bei Radio Energy für eine Woche

Loredana und Kilian schlafen im Radiostudio und moderieren aus dem Bett

Das Tiktoker-Ehepaar hat 1,5 Millionen Follower Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Das Schweizer Comedy-Duo Loredana (35) & Kilian (37), besser bekannt als Saturday & Sunday, übernimmt eine Woche lang die Morgenshow von Radio Energy. Das Ziel des Tiktoker-Ehepaars (1,5 Millionen Follower): Sie wollen «die Scheidungsrate um 1 Prozent senken».

Täglich will sich das Paar eine neue Facette des Beziehungslebens vornehmen: von den grössten Streitpunkten über faire Finanzen bis hin zur Frage, was ein Kind wirklich kostet.

Loredana beschreibt Humor als ihr wichtigstes Rezept: «Wer zusammen lacht, trennt sich nicht so schnell. Wir geben einen ehrlichen und realistischen Einblick ins Thema Beziehung – und zeigen, dass man auch über schwierige Themen lachen darf. Wir wollen, dass Paare beim Zuhören denken: ‹Okay, so schlimm ist es bei uns nicht›.» Kilian ergänzt, dass ihn die Direktheit des Radios fasziniert: «Wenn wir einen Witz machen, lachen oder stöhnen die Leute im gleichen Moment irgendwo da draussen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Erste Moderationen direkt aus dem Bett

Loredana und Kilian nehmen ihren Job als Morgenshow-Hosts so ernst, dass sie die gesamte Woche direkt im Radiostudio an der Dufourstrasse in Zürich schlafen werden – und damit das erste Ehebett in einem Radiostudio aufstellen. Die erste Moderation am Morgen werden die beiden direkt aus dem Bett senden, denn «so früh wie Energy min Morge startet, schaffen wir es nicht aus dem Bett», erklärt Loredana. Zwar kann man die beiden durch die Glasfront beobachten, aber: «Wer das nachts tut, braucht psychologische Hilfe.»

Für alle, die es morgens ebenfalls nicht so früh aus dem Bett schaffen, haben die beiden Blick ihre Top-Tipps für eine glückliche Beziehung zusammengefasst:

Loredana setzt aufs eigene Glück

1. Wir haben die JA-Regel in unserer Beziehung. Jede Idee wird erstmals mit «Ja, machen wir» beantwortet. Das belebt das Paarleben und auch die persönliche Entwicklung sehr. Jeder Einzelne von uns hat dadurch schon seine Komfortzone verlassen. So sind wir übrigens auch auf der Bühne gelandet. Kilians Traum von der Comedy-Bühne war ansteckend.

2. Wir finden es mega wichtig, dass jeder sein Glück für sich selber findet und nicht vom Partner, der Partnerin erwartet, dass er/sie einem glücklich macht.

3. Auch ein wichtiges Rezept für unsere Beziehung ist, dass wir von unserer Beziehung nicht erwarten, dass sie perfekt ist und immer nur harmoniert. Wir wissen, dass wir einander manchmal echt auf die Nerven gehen und das ist okay. Denn im Grossen und Ganzen sind wir ein Team.

Kilian küsst, wenns schwierig wird

1. Humor ist besser als jede Therapie. Wer zusammen lacht, trennt sich später.

2. Viel reden, wenn das nicht mehr hilft mehr küssen. Auch mitten im Streit – verwirrt beide, aber hilft.

3. Nie hungrig diskutieren. Alles, was sie im Hunger sagt, bereut sie später.